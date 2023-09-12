За три дня до голосования в Сейме официально не названы кандидатуры министров

Как заявила журналистам во вторник кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство", в партиях еще продолжаются консультации, и после их завершения планируется назвать всех кандидатов в министры. Это произойдет "в ближайшем будущем".

Политик не уточнила, могут ли быть объявлены кандидатуры министров в среду или позже.

Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил, что будущая коалиция обсуждала различных кандидатов в министры и есть "достаточно хорошее представление" о том, как может выглядеть правительство, а также уверенность, что эти люди профессионалы. Валайнис пообещал, что кандидатуры на министерские посты будут объявлены в ближайшее время, но сначала партнеры по сотрудничеству хотят обсудить предстоящие задачи.

СЗК положительно оценивает этот рабочий процесс, поскольку "как только будут названы министры, забудется главный документ о работе, которую предстоит проделать правительству", сказал Валайнис.

По его словам, сейчас у правительства и Сейма огромные проблемы с общественным доверием, поэтому занимающие должности политики в основном должны пользоваться доверием избирателей. Валайнис сообщил, что посты министров от СЗК займут политики, получившие наибольшую поддержку избирателей.

Сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев выразил доверие рабочему процессу, который возглавляет кандидат в премьер-министры Эвика Силиня.

По мнению политика, важно то, что декларация правительства будет европейской, нордической, инклюзивной по отношению к важнейшим вызовам, стоящим перед государством.

По словам Шуваева, "Прогрессивные" удовлетворены декларацией будущего правительства и заявили, что любой кандидат в министры сможет возглавить порученное ему министерство.

Как сообщалось, сегодня партнеры формирующейся коалиции - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" - провели официальные переговоры по формированию правительства.

Проект правительственной декларации также может быть обнародован сегодня.