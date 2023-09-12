За три дня до голосования в Сейме официально не названы кандидатуры министров

За несколько дней до запланированного в пятницу, 15 сентября, голосования по новому правительству в Сейме кандидаты в министры до сих пор официально не названы.
Как заявила журналистам во вторник кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство", в партиях еще продолжаются консультации, и после их завершения планируется назвать всех кандидатов в министры. Это произойдет "в ближайшем будущем".
Политик не уточнила, могут ли быть объявлены кандидатуры министров в среду или позже.
Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил, что будущая коалиция обсуждала различных кандидатов в министры и есть "достаточно хорошее представление" о том, как может выглядеть правительство, а также уверенность, что эти люди профессионалы. Валайнис пообещал, что кандидатуры на министерские посты будут объявлены в ближайшее время, но сначала партнеры по сотрудничеству хотят обсудить предстоящие задачи.
СЗК положительно оценивает этот рабочий процесс, поскольку "как только будут названы министры, забудется главный документ о работе, которую предстоит проделать правительству", сказал Валайнис.
По его словам, сейчас у правительства и Сейма огромные проблемы с общественным доверием, поэтому занимающие должности политики в основном должны пользоваться доверием избирателей. Валайнис сообщил, что посты министров от СЗК займут политики, получившие наибольшую поддержку избирателей.
Сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев выразил доверие рабочему процессу, который возглавляет кандидат в премьер-министры Эвика Силиня.
По мнению политика, важно то, что декларация правительства будет европейской, нордической, инклюзивной по отношению к важнейшим вызовам, стоящим перед государством.
По словам Шуваева, "Прогрессивные" удовлетворены декларацией будущего правительства и заявили, что любой кандидат в министры сможет возглавить порученное ему министерство.
Как сообщалось, сегодня партнеры формирующейся коалиции - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" - провели официальные переговоры по формированию правительства.
Проект правительственной декларации также может быть обнародован сегодня.
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