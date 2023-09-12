KNAB проводит процессуальные действия в отделе управления проектами Валмиерского края

Она не имеет права предоставлять информацию о том, в связи с каким из реализованных в самоуправлении проектов проводит проверку KNAB.

С председателем Валмиерской краевой думы Янисом Байксом ("Для Валмиеры и Видземе") по мобильному телефону агентству LETA связаться не удалось.

Нагле сообщила, что Байкс находится в отпуске, но вчера был на работе, а сегодня снова в отпуске. Нагле не смогла ответить на вопрос, каких важные дела вчера стали причиной возвращения председателя на работу.

Получить комментарий от KNAB агентству LETA пока не удалось.