KNAB проводит процессуальные действия в отделе управления проектами Валмиерского края

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня проводят процессуальные действия в отделе управления проектами управления развития Валмиерского края, подтвердила агентству LETA заместитель исполнительного директора Валмиерского краевого самоуправления и руководитель управления развития Эвия Нагле.
Она не имеет права предоставлять информацию о том, в связи с каким из реализованных в самоуправлении проектов проводит проверку KNAB.
С председателем Валмиерской краевой думы Янисом Байксом ("Для Валмиеры и Видземе") по мобильному телефону агентству LETA связаться не удалось.
Нагле сообщила, что Байкс находится в отпуске, но вчера был на работе, а сегодня снова в отпуске. Нагле не смогла ответить на вопрос, каких важные дела вчера стали причиной возвращения председателя на работу.
Получить комментарий от KNAB агентству LETA пока не удалось.
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