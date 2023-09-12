Ливийский Красный Полумесяц сообщил, что в результате удара шторма "Даниэль" в стране погибли от 150 до 200 человек.
В Ливии после шторма "Даниэль" погибли по меньшей мере 150 человек, но счет жертв может идти на тысячи
Однако лидер непризнанного правительства восточной части Ливии заявил, что число погибших «превышает 2000».
Шторм «Даниэль» обрушился на страну в воскресенье, в результате чего власти объявили чрезвычайное положение и запросили международную помощь. Регион Киренаика был объявлен зоной бедствия.
По сообщению телеканала «Аль-Джазира», Хани Шенниб, президент Национального совета по американо-ливийским отношениям, сказал, что город Дерна оказался полностью отрезанным от мира. Число погибших в городе с населением в 100 тыс. человек, скорее всего, вырастет.
«Нет подключения к интернету, нет электричества… Масштабы катастрофы, произошедшей в городе, только растут с каждой минутой», — сказал Шенниб телеканалу «Аль-Джазира».
По его словам шторм вызвал внезапное и резкое увеличение потока воды, который разрушил главную плотину города. Он также добавил, что трудно «проинформировать мир о том, что там происходит».
Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.
Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.
Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.
Вскоре после того, как были объявлено о 150 погибших, премьер-министр восточной части страны Усама Хамад заявил ливийскому телеканалу, что «пропавшие без вести исчисляются тысячами, а число погибших превышает 2 тыс».
«Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… смыты водой», — сказал Хамад, не уточнив, откуда у него эти сведения.
Кроме восточных районов, от наводнения пострадал и город Мисрата на западе Ливии.
В интернете опубликованы непроверенные видео, на одном из которых видно, как человека смывает поток воды. На других водители спасаются от наводнения на крышах своих автомобилей.
Из-за шторма закрылись не только школы и магазины, но и четыре крупных нефтяных порта.
В то время как ситуацию на востоке Ливии контролирует администрация, которая базируется в Бенгази, международно признанное правительство в столице Триполи тоже принимает участие в ликвидации последствий шторма.
Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого при поддержке стран НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.
Оба правительства объявили после шторма «Даниэль» трехдневный траур.
На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десятка человек.
Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.
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