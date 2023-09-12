В Ливии после шторма "Даниэль" погибли по меньшей мере 150 человек, но счет жертв может идти на тысячи

Вскоре после того, как были объявлено о 150 погибших, премьер-министр восточной части страны Усама Хамад заявил ливийскому телеканалу, что «пропавшие без вести исчисляются тысячами, а число погибших превышает 2 тыс».

«Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… смыты водой», — сказал Хамад, не уточнив, откуда у него эти сведения.

Кроме восточных районов, от наводнения пострадал и город Мисрата на западе Ливии.

В интернете опубликованы непроверенные видео, на одном из которых видно, как человека смывает поток воды. На других водители спасаются от наводнения на крышах своих автомобилей.

Местные власти в Дерне уверяют, что число погибших может превысить 2000 Фото: Getty Images

Из-за шторма закрылись не только школы и магазины, но и четыре крупных нефтяных порта.

В то время как ситуацию на востоке Ливии контролирует администрация, которая базируется в Бенгази, международно признанное правительство в столице Триполи тоже принимает участие в ликвидации последствий шторма.

Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого при поддержке стран НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Оба правительства объявили после шторма «Даниэль» трехдневный траур.

Машины на берегу моря, около Дерны Фото: Getty Images

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десятка человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.