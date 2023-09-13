Послабление для сдающих экзамен на ВНЖ и проблемы новой коалиции

Новая коалиция уже начала активную деятельность. Самое громкое событие - Сейм 7 сентября концептуально поддержал поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продление для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку. Но что именно это значит, ясно не всем. Кроме того, поражает обилие слухов вокруг распределения министерских кресел. О том, что происходит в правительстве и какие еще изменения нас ждут, говорим в эфире "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Ингмар Лидака - депутат Сейма от "Объединенного списка", глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества;
- Антонина Ненашева - депутат Сейма от "Прогрессивных".
Темы эфира:
- Что именно меняется в Законе об иммиграции?
- В чем причина этих изменений?
- Что ждет людей, не получивших новый статус?
- У новой коалиции 53 голоса - этого хватит?
- Что будут делать бывшие коалиционные партии в оппозиции?
- Что известно о распределении министерских кресел?
- Какой политический прогноз на ближайшее будущее мы можем сделать?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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