Скончался Удо Метс - один из самых титулованных гонщиков Эстонии

В 1980 году на родных трассах Южной Эстонии они сумели повторить достижение чемпионата СССР в виде золотых медалей, в 1981 году к ним добавились серебряные медали своего класса. 1982 год принес гонщикам золотые медали чемпионата Эстонии по авторалли, годом позже в том же классе к ним добавился еще один золотой комплект.

В 1983 году на чемпионате СССР, также на "Волге", они выиграли серебро. Но пришло время перейти от "Волги" к более быстрому классу "Жигулей", и в том же году братья Метс уже были на старте с ВАЗ-2105 в Пылва. Дебют на чемпионате СССР в классе А2 завершился 7-м местом. В конце сезона они заняли третье место на автопробеге "Балтийское море - мирное море" в классе А2 - гонкой был завершен очень успешный год и смена автомобильного класса была полностью оправдана.

На первом в Эстонии международном авторалли "Балтика 84" было завоевано очень уверенное 6-е место, позади остались несколько сильных гонщиков. В этом ралли Харди и Удо Метс стартовали на Lada VFTS. Сезон продолжился зарубежными соревнованиями в ГДР и Чехословакии, где они приняли участие в этапах Кубка "Дружба" социалистических стран.