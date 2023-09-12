Видео ⟩ В Риге проходит пикет против Дома Москвы

Пикет проходит перед Домом Москвы в Риге, на улице Марияс, 7.

Цель акции протеста - добиться снятия с этого здания символов российского государства и надписей кириллицей.

"Нахождение этого символа в Риге является позором и символически неоспоримым доказательством неспособности страны справиться с влиянием Москвы", - объяснил глава общества Райвис Зелтитс.

Пикет носит мирный характер и контролируется одним нарядом полиции. В руках протестующие держат плакаты с такими надписями, как, например: "Русский военный корабль...", "566 дней войны, почему Дом Москвы все еще здесь?", "Русская культура убивает" и др.

Фото: Пикет против Дома Москвы