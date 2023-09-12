Видео ⟩ Белоруска Соболенко выместила гнев после неудачи в финале US Open

Несмотря на то, что по ходу турнира стало ясно, что Соболенко станет первой ракеткой мира, поражение со счетом 6:2, 3:6, 2:6 в финале "Большого шлема" от Кори Гауфф было для нее болезненным.

По пути в раздевалку Арина выразила свой гнев, сломав одну из ракеток.

На видеозаписи видно, как Соболенко в расстройстве идет в раздевалку и останавливается в комнате для разминки. Она роняет на пол сумку с призом за второе место и достает из сумки ракетку.

Спортсменка посмотрела на ракетку, а затем четыре раза ударила ею об пол. После чего успокоилась и выбросила ракетку в мусорное ведро.

После поражения у 25-летней Соболенко выступили слезы на глазах. Хотя ее и утешало то, что она теперь теннисистка номер один в мире, и ей аплодировала публика, однако болельщикам Арина сказала: "Вы могли бы так поддерживать меня во время матча".

19-летняя Гауфф стала первой американской теннисисткой, завоевавшей "Большой шлем" в возрасте до 20 лет в этом столетии. Последний раз это удалось молодой американке Серене Уильямс на Открытом чемпионате США 1999 года.