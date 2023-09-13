Республиканцы в Конгрессе США начинают расследование с целью импичмента президента Байдена

По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

Республиканцы занялись расследованием деятельности президента Байдена с января этого года, после того, как вновь получили большинство в Палате представителей.

В ходе предварительных слушаний конкретных свидетельств нарушений со стороны Джо Байдена обнаружено не было, однако вскрылись новые подробности деловой активности сына президента, Хантера Байдена, которая, по словам республиканцев, вызывает много вопросов.

В настоящее время в отношении Хантера Байдена уже ведется федеральное расследование по подозрению в возможных налоговых преступлениях, связанных с его зарубежным бизнесом.

В своем кратком выступлении в здании Капитолия, Маккарти отметил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения.

«В совокупности эти обвинения рисуют картину сложившейся культуры коррупции», — заявил высокопоставленный представитель республиканцев.

Маккарти также предположил, что чиновники из администрации Байдена, расследующие обвинения в злоупотреблениях, могли слишком благосклонно отнестись с некоторым членам семьи президента.

Хантер и Джо Байдены Фото: Getty Images