Республиканцы в Конгрессе США начинают расследование с целью импичмента президента Байдена

Палата представителей американского Конгресса начнет расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Байдена, заявил спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.
По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.
Республиканцы занялись расследованием деятельности президента Байдена с января этого года, после того, как вновь получили большинство в Палате представителей.
В ходе предварительных слушаний конкретных свидетельств нарушений со стороны Джо Байдена обнаружено не было, однако вскрылись новые подробности деловой активности сына президента, Хантера Байдена, которая, по словам республиканцев, вызывает много вопросов.
В настоящее время в отношении Хантера Байдена уже ведется федеральное расследование по подозрению в возможных налоговых преступлениях, связанных с его зарубежным бизнесом.
В своем кратком выступлении в здании Капитолия, Маккарти отметил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения.
«В совокупности эти обвинения рисуют картину сложившейся культуры коррупции», — заявил высокопоставленный представитель республиканцев.
Маккарти также предположил, что чиновники из администрации Байдена, расследующие обвинения в злоупотреблениях, могли слишком благосклонно отнестись с некоторым членам семьи президента.
В Белом доме поспешили осудить решение спикера Палаты представителей начать расследование.
«Республиканцы в Палате представителей уже 9 месяцев расследуют деятельность президента и за это время не обнаружили никаких свидетельств злоупотреблений, — написал в соцсетях пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс. — Это худший пример экстремальной политики».
Официальное расследование в отношении президента, о котором объявил Маккарти, дает представителям Конгресса, которые будут вовлечены в этот процесс, больше юридических полномочий, в том числе право выдавать повестки в суд и получать необходимые документы и показания.
Расследование может стать первым шагом в политическом процессе, который, в свою очередь, может привести к голосованию в Палате представителей по вопросу импичмента действующего президента.
В случае одобрения простым большинством Палаты представителей дело передается на рассмотрение в Сенат.