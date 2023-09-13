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Республиканцы в Конгрессе США начинают расследование с целью импичмента президента Байдена

BBC News Русская служба
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BBC
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти Фото: BBC News

​Палата представителей американского Конгресса начнет расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Байдена, заявил спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

Республиканцы занялись расследованием деятельности президента Байдена с января этого года, после того, как вновь получили большинство в Палате представителей.

В ходе предварительных слушаний конкретных свидетельств нарушений со стороны Джо Байдена обнаружено не было, однако вскрылись новые подробности деловой активности сына президента, Хантера Байдена, которая, по словам республиканцев, вызывает много вопросов.

В настоящее время в отношении Хантера Байдена уже ведется федеральное расследование по подозрению в возможных налоговых преступлениях, связанных с его зарубежным бизнесом.

В своем кратком выступлении в здании Капитолия, Маккарти отметил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения.

«В совокупности эти обвинения рисуют картину сложившейся культуры коррупции», — заявил высокопоставленный представитель республиканцев.

Маккарти также предположил, что чиновники из администрации Байдена, расследующие обвинения в злоупотреблениях, могли слишком благосклонно отнестись с некоторым членам семьи президента.

Хантер и Джо Байдены
Хантер и Джо Байдены Фото: Getty Images

В Белом доме поспешили осудить решение спикера Палаты представителей начать расследование.

«Республиканцы в Палате представителей уже 9 месяцев расследуют деятельность президента и за это время не обнаружили никаких свидетельств злоупотреблений, — написал в соцсетях пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс. — Это худший пример экстремальной политики».

Официальное расследование в отношении президента, о котором объявил Маккарти, дает представителям Конгресса, которые будут вовлечены в этот процесс, больше юридических полномочий, в том числе право выдавать повестки в суд и получать необходимые документы и показания.

Расследование может стать первым шагом в политическом процессе, который, в свою очередь, может привести к голосованию в Палате представителей по вопросу импичмента действующего президента.

В случае одобрения простым большинством Палаты представителей дело передается на рассмотрение в Сенат.

BBC
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