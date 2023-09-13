При побеге от полиции погибла гражданка Индии: нелегальные мигранты из Латвии едут в Литву

Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, в результате аварии пострадали гражданин Шри-Ланки, управлявший автомобилем, и следовавшие с ним нелегальные мигранты. Около полуночи на въезде в Йонаву на дороге Укмерге-Йонава автомобиль Opel Astra не остановился по требованию сотрудников полиции. В Йонаве преследуемый автомобиль вылетел с дороги, врезался в здание и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля - 42-летний гражданин Шри-Ланки, а также семь ехавших вместе нелегальных мигрантов, возможно, также граждан Шри-Ланки. С различными телесными повреждениями они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи переданы сотрудникам Службы охраны госграницы Литвы.

Еще один инцидент с нелегальными мигрантами произошел в среду вечером в Мариямпольском самоуправлении, где в реку Шешупе упала машина, в результате аварии погиб один нелегальный мигрант - гражданка Индии.

Как сообщили в Департаменте полиции, в 03:36 в Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда поступило сообщение о том, что нелегальные мигранты передвигаются в автомобиле Mazda.

На дороге Мариямполе-Кальвария был замечен автомобиль Mazda, который не остановился по требованию полиции. Около 3:50 утра в Людвинаве автомобиль вылетел с дороги в реку Шешупе. Задержаны трое мужчин, нелегальных мигрантов, предположительно граждан Индии, ехавших в автомобиле. Погибла пассажирка, возможно, гражданка Индии. Водитель автомобиля разыскивается.

По предварительным данным, нелегальные мигранты прибыли из Латвии.

В последнее время фиксируется рекордное количество попыток нелегального пересечения границы между Латвией и Беларусью, литовские пограничники отмечают, что большая часть мигрантов затем переправляется из Латвии через Литву.

В этом году предотвращен въезд в Литву 1605 нелегальных мигрантов из Беларуси, в Латвии их число уже превышает 7 тыс.

20 литовских пограничников собираются помочь Латвии, которая сталкивается с рекордными потоками мигрантов.