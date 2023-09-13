Эстония также запретила въезд российским автомобилям

Эстония с 10 часов в среду, 13 сентября, запрещает въезд в страну через внешнюю границу моторному транспорту с регистрационными знаками РФ, поскольку они входят в сферу применения санкций.
Тем самым Эстония следует обнародованной 8 сентября Европейской комиссией дополнительной интерпретации введенных против Российской Федерации санкций, согласно которой зарегистрированным в Российской Федерации транспортным средствам не разрешен въезд на территорию ЕС.
"У санкций против России одна цель - вынудить страну-агрессора отступить в свои государственные границы. Поскольку Европейская комиссия только что дала дополнительное пояснение действующей санкции, а Эстония считает необходимым использовать все способы поднять для России цену агрессии, мы, проконсультировавшись с ведомствами Латвии и Литвы, решили, что ограничения эффективнее всего, когда санкции вводят вместе", - сказал глава МВД Лаури Ляэнеметс.
Запрет на въезд действует вне зависимости от оснований пребывания владельца или пользователя в Эстонии или ЕС.
Транспортные средства с регистрационными знаками РФ могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.
По прибытию транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!