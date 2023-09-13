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В Риге пройдёт международный бойцовский турнир ‎Tonybet Fight Night

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Фото: Пресс-фото

7 октября в "Арене Рига" пройдёт международное бойцовское шоу ‎Tonybet Fight Night‎. В программе запланировано 10 профессиональных поединков по правилам бокса, кикбокса и ММА.

В этот вечер на ринг выйдут бойцы из Никарагуа, Украины, Молдовы, Узбекистана, а также одни из ведущих спортсменов Латвии.

Райвис Наглис сразится против легковеса Райво Аукштикалниса. Рижские спортсмены проведут в ринге 5 раундов по правилам кикбокса. Тяжеловес Милан Волков (9-2-2) проведёт свой следующий бой против лиепайского спортсмена Юриса Зундовскиса (6-6).

Главным боем вечера станет противостояние боксёра из Ливан Кристапа Булмейстарса (11-1) и рижанина Ральфа Вилцанса (15-1). Бой состоится за пояс чемпиона Латвии.

В рамках Tonybet Fight Night также выступят такие бойцы, как Арсений Нилаев, Беатрисе Розентале, Эмилс Шпис, Хасан Межиев, Заур Джавадов, Фарукх Гафуров и многие другие спортсмены.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Билеты доступны в кассе Passporrfix. Подробная информация о турнире доступна на официальной странице ‎LNK Boxing.

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