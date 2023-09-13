Порзиньгис о перспективах Жагарса и натурализации баскетболистов в сборной

Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис после финала чемпионата мира побеседовал с информационным агентством LETA о лечении травмы, потенциале Артура Жагарса и на другие темы.
- Как индивидуально удавалось работать на чемпионате мира? Кроме медицинского персонала сборной Латвии, кто еще курировал твои занятия?
- Я особо ничего не делал, но постепенно увеличивал интенсивность прыжков и бега. Эту пятку нужно постепенно "строить". Были дни, когда я перегибал палку, потому что чувствовал себя очень хорошо и думал, что, может быть, есть шанс как-то поставить меня в команду, но в то же время я пытался понять, что на все это нужно смотреть со стороны, а не спешить куда-то сейчас. Я проводил дни в тренажерном зале и на баскетбольной площадке. Я старался быть с командой и параллельно заниматься процессом восстановления. Из физиотерапевтов меня курировал Иварс Икстенс, а на поле мы работали с Жанисом Пейнерсом. В принципе, все за мной присматривали и помогали чем могли.
- Вы хорошие друзья с Артуром Жагарсом, помогаешь ли ты ему в профессиональной карьере? Учитывая такую шумиху вокруг него и интерес со стороны известных клубов, какое оптимальное решение он мог бы принять на данном этапе своей карьеры?
- Я знаком с Жагарсом очень давно. Со времени моего первого лагеря, который был в 2015 году, если я не ошибаюсь. Он тогда был очень маленьким, но уже тогда можно было увидеть его сверхъестественный талант, дриблинг и движения. Казалось, это было просто космически и ничего подобного в Латвии еще не видели. Теперь настал момент, когда он делает все это еще и на высшем уровне.
Понятно, что недостатка в предложениях у него на данный момент нет, я это знаю точно. Он сам должен понять, чего он хочет сейчас, ведь нехватки возможностей и направлений нет. Артуру необходимо понять, что он чувствует больше всего и какое из решений для него будет наиболее комфортным.
- Во время финального турнира Давис Бертанс неоднократно выражал отрицательную позицию о натурализованных баскетболистах в национальной сборной. Я тебя тоже спрошу - какова твоя позиция по этому вопросу?
- Подобные разговоры случались и раньше, и за кулисами я занимал ту же позицию, что и Давис. Так можно было лишить кого-то из наших ребят места в сборной. Я вижу там больше минусов, чем плюсов.
На данный момент нам всего хватает и мы как латыши гордимся тем, что у нас все игроки свои, ведь сейчас это почти редкость среди сборных. Своим составом мы стали пятой лучшей сборной мира. Это многое говорит о наших способностях.
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