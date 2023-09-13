Порзиньгис о перспективах Жагарса и натурализации баскетболистов в сборной

- Я особо ничего не делал, но постепенно увеличивал интенсивность прыжков и бега. Эту пятку нужно постепенно "строить". Были дни, когда я перегибал палку, потому что чувствовал себя очень хорошо и думал, что, может быть, есть шанс как-то поставить меня в команду, но в то же время я пытался понять, что на все это нужно смотреть со стороны, а не спешить куда-то сейчас. Я проводил дни в тренажерном зале и на баскетбольной площадке. Я старался быть с командой и параллельно заниматься процессом восстановления. Из физиотерапевтов меня курировал Иварс Икстенс, а на поле мы работали с Жанисом Пейнерсом. В принципе, все за мной присматривали и помогали чем могли.