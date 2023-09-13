Спорт и питание - как улучшить рацион детей?

Специалист по питанию Эва Катая призывает не тревожиться по этому поводу: "Если ваш ребенок ест только два вида овощей, позвольте ему делать это регулярно, предлагая один или оба овоща каждый день. Это будет более полезно, чем разнообразный ассортимент овощей, который всегда остается на тарелке. К сожалению, данные разных исследований по-прежнему показывают, что значительная часть молодежи и детей не ест овощи каждый день. Кроме того, минеральные вещества содержатся не только в овощах и фруктах, но и в мясе, причем в разных видах куриного мяса они немного отличаются. Поэтому рекомендуется включать в рацион не только куриное филе, но и ножки, крылышки и другие части курицы. Часто мы решаем употреблять различные пищевые добавки, не осознавая ценности продуктов питания, например, коллаген можно получать и при употреблении куриной кожи".