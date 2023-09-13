Спорт и питание - как улучшить рацион детей?

Сентябрь - это время, когда школьники возвращаются не только за парты, но и в спортивные секции. Для родителей это означает дополнительные заботы по организации повседневной жизни, в том числе по планированию питания. О том, как улучшить рацион детей, обеспечив их всем необходимым для энергии, сил и здоровья, рассказывает специалист по питанию Эва Катая.
Найдите время для регулярного приема пищи
Проведенный Putnu fabrika Ķekava и Ghetto Games опрос* показал, что более 20% опрошенных молодых людей питаются менее трех раз в день, что недостаточно. Специалист по питанию Эва Катая говорит: "Если ребенок ест только два раза в день, он испытывает абсолютный дефицит питательных веществ. Чтобы получить достаточное количество питательных веществ, необходимы три полноценных приема пищи и два перекуса". В то же время она с осторожностью комментируют результаты опроса, отмечая, что и молодежь, и взрослые часто не считают все приемы пищи, а только основные, и вполне вероятно, что молодые люди питаются чаще двух-трех раз в день.
Родители должны следить за тем, регулярно ли питаются их дети, например, заранее приготовив еду на завтрак и полдник.
"Регулярное питание особенно важно для физически активных молодых людей. Его отсутствие приводит к тому, что больше хочется сладкого, более привлекательным становится фастфуд, поскольку организм нуждается в питательных веществах даже тогда, когда мы не хотим есть. Если мы питаемся нерегулярно, организм сигнализирует об этом, требуя больше сладостей и других легко перерабатываемых продуктов, например, хот-догов и булочек. Такое питание не соответствует потребностям организма и приводит к дефициту или нехватке питательных веществ. В дальнейшем это сказывается и на физической активности и спортивных результатах человека, и на его эмоциональном состоянии, а также, разумеется, на весе, способствуя возникновению различных проблем со здоровьем".
Молодежь чаще всего выбирает куриное мясо
Почти половина, или 45% молодых людей во время опроса заявили, что чаще всего употребляют куриное мясо, а 4% указали, что мясо не едят. Молодежь предпочитает куриное мясо, поскольку оно вкуснее других видов мяса, полезно, подходит для спортивного и активного образа жизни, а также легко и быстро готовится. “Говядина и свинина требуют больше времени и навыков, а курица готовится быстрее и проще, поэтому она популярна и среди молодежи, и среди взрослых.
Куриное мясо является ценным источником белка, имеет нейтральный вкус, поэтому нравится более широкому кругу людей”, – делится своими наблюдениями Эва Катая.
Три четверти участников опроса отметили, что они также обращают внимание на качество мяса. Интересно, что для молодых людей свежесть мяса не является важнейшим критерием качества. Для них важнее надежное и безопасное место торговли, а также то, что мясо произведено в Латвии, а птица выращена в хороших условиях.
“Мнение молодых людей показывает, что свежесть и срок годности мяса стали само собой разумеющимися вещами, на которые в магазине не обращают внимания. Кроме того, мы еще раз убедились в том, что для молодежи важны вопросы устойчивости окружающей среды, в том числе благополучие птиц.
Детям нужно разрешать есть даже несколько овощей
Что касается повседневного рациона, мы не раз слышали о том, что важно употреблять широкий спектр продуктов, включающий все основные группы питательных веществ - и углеводы, и белки, и клетчатку, и ценные витамины и минералы. К сожалению, дети и подростки часто отказываются от здоровой и полезной пищи.
Специалист по питанию Эва Катая призывает не тревожиться по этому поводу: "Если ваш ребенок ест только два вида овощей, позвольте ему делать это регулярно, предлагая один или оба овоща каждый день. Это будет более полезно, чем разнообразный ассортимент овощей, который всегда остается на тарелке. К сожалению, данные разных исследований по-прежнему показывают, что значительная часть молодежи и детей не ест овощи каждый день. Кроме того, минеральные вещества содержатся не только в овощах и фруктах, но и в мясе, причем в разных видах куриного мяса они немного отличаются. Поэтому рекомендуется включать в рацион не только куриное филе, но и ножки, крылышки и другие части курицы. Часто мы решаем употреблять различные пищевые добавки, не осознавая ценности продуктов питания, например, коллаген можно получать и при употреблении куриной кожи".
Физически активные молодые люди могут съесть и мороженое, и булочку
Если юному спортсмену часто хочется перекусить сладостями, это нормально и даже ожидаемо, поскольку содержащиеся в лакомствах углеводы быстро дают энергию. Обязательно нужно предлагать детям и подросткам свежие и сушеные фрукты и ягоды, которые удобно взять с собой в коробке вместе с семечками и орехами. Физически активным молодым людям необходима энергия, и при условии, что перекусы не заменяют основные приемы пищи, можно позволить ребенку время от времени лакомиться мороженым или другими сладостями.
"Но родителям следует обращать внимание на крайности. Например, ребенок регулярно обходится только хот-догами и другим фастфудом, а от школьных обедов отказывается. Или, наоборот, молодой человек очень зациклен на еде, уделяя непропорционально большое внимание здоровому питанию и перфекционистски выполняя все рекомендации, что, к сожалению, я часто наблюдаю в своей повседневной практике в клинике.
Обе крайности могут привести к нарушениям пищевого поведения, различным проблемам со здоровьем, и это должно быть поводом для обращения к врачу.
Родители должны помогать детям быть более гибкими и учить их здоровому отношению к еде", – призывает Эва Катая.
*В опросе, который проводился с 1 мая по 1 августа этого года, приняли участие 612 молодых людей в возрасте от 9 до 25 лет. Наиболее популярными видами спорта среди них является баскетбол, которым занимаются 22%, а также флорбол и футбол, в которые играют по 15% респондентов. Также опрошенные молодые люди занимаются такими видами спорта, как йога, боевые искусства, хоккей, легкая атлетика, плавание и другие.
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