Россия планирует взыскать с Украины компенсацию за свои же преступления

Как указала оккупационная власть Крыма, министры и другие чиновники обратились в суд как "третьи лица". Это связано с необходимостью рассмотрения судебных дел, касающихся эксплуатации различных объектов инфраструктуры и водоснабжения.

Судебный процесс предусматривает, что с виновника "водной блокады" (Украины) необходимо взыскать компенсацию за причиненный Крыму ущерб. По мнению оккупантских властей, Украина намеренно реализовала транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма.

Галерея: Уничтоженные российскими ударами украинские склады с зерном

В сообщении суда говорится, что "в данный момент Крым не получает воду из Украины, принимая во внимание повреждения Каховской ГЭС".

Нужно напомнить, что в ночь на 6 июля россияне взорвали Каховскую ГЭС, уничтожив дамбу и энгергоблоки.

После этого назначенный российскими властями "мэр" Мелитополя Андрей Сигута сообщил, что из-за повреждения Каховской ГЭС не поступает вода в Северо-Крымский канал.