Россия планирует взыскать с Украины компенсацию за свои же преступления

Россия засекретила судебный процесс по так называемому "делу водной блокады Крыма", так как в нем речь идет о водоснабжении различных "режимных объектов". На оккупированном Крымском полуострове проходит "арбитражный суд", в который обратились представители марионеточного правительства россиян - так называемый "совет министров", а также местные "министерства" и другие учреждения.
Как указала оккупационная власть Крыма, министры и другие чиновники обратились в суд как "третьи лица". Это связано с необходимостью рассмотрения судебных дел, касающихся эксплуатации различных объектов инфраструктуры и водоснабжения.
Судебный процесс предусматривает, что с виновника "водной блокады" (Украины) необходимо взыскать компенсацию за причиненный Крыму ущерб. По мнению оккупантских властей, Украина намеренно реализовала транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма.
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В сообщении суда говорится, что "в данный момент Крым не получает воду из Украины, принимая во внимание повреждения Каховской ГЭС".
Нужно напомнить, что в ночь на 6 июля россияне взорвали Каховскую ГЭС, уничтожив дамбу и энгергоблоки.
После этого назначенный российскими властями "мэр" Мелитополя Андрей Сигута сообщил, что из-за повреждения Каховской ГЭС не поступает вода в Северо-Крымский канал.
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