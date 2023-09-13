Главная новость среды - стало известно разделение постов в новом правительстве: из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству", пять - СЗК, три - "Прогрессивным". Кроме того, сегодня в гостях у передачи "Кто вам платит?" побывали депутаты Сейма Ингмар Лидака и Антонина Ненашева. Об этом и не только - в ежедневной подборке о RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за среду, 13 сентября.
Главное за 13 сентября ⟩ Пояснения Лидаки по поводу экзамена на ВНЖ, отстранение мэра Резекне и первая непропущенная из РФ машина
Новости Латвии:
Новая коалиция уже начала активную деятельность. Самое громкое событие - Сейм 7 сентября концептуально поддержал поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продление для граждан РФ срока сдачи экзамена по госязыку на два года. Но что именно это значит, ясно не всем. Кроме того, поражает обилие слухов вокруг распределения министерских кресел. О том, что происходит в правительстве и какие еще изменения нас ждут, говорим в эфире "Кто вам платит?".
Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") начал процедуру отстранения от должности мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе с Латвией"), но окончательное решение о том, увольнять его или нет, должен будет принять уже новый министр.
До 8 часов утра среды, 13 сентября, латвийский пограничный пропускной пункт Гребнево пытался пересечь один легковой автомобиль с российскими номерными знаками, сообщил журналистам директор таможенного управления Службы госдоходов (VID), заместитель гендиректора VID по таможенным вопросам Раймонд Зукулс.
Из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству" (НЕ), которое представляет будущий премьер-министр, пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным", заявила сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьеры Эвика Силиня ("Новое Единство").
В среду к 16:00 самая высокая температура воздуха в стране составила +27,6 градуса на наблюдательной станции Добеле, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Следуя новым правилам, изучением родного языка и культуры школьники из семей нацменьшинств в дальнейшем будут заниматься только в рамках внешкольного образования по интересам. При этом практика показывает, что в таком случае не стоит ожидать углубленного знания ставшего необязательным предмета, заявили руководители школ - гости передачи Rus.LSM.lv "ТЧК". По их прогнозам, к средней школе многие ученики из таких кружков по интересам отсеются.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) возражает против планов "Нового Единства" перенять сферу здравоохранения, поскольку это может свидетельствовать о намерении будущего главы правительства Эвикиы Силини "продолжить политику голода в здравоохранении", сообщает агентство LETA.
E. Gulbja laboratorija в этом году не получила от государства около 2,8 млн евро на оплачиваемые из бюджета анализы и тоже рассматривает возможность прекратить оказание этих услуг, сообщила агентству LЕТА руководитель проектов E. Gulbja laboratorija Джинета Диманте.
Между двумя водителями на улице Юглас в Риге разгорелся конфликт из-за полосы движения. Каждый из них остался при своем мнении, что привело в итоге к аварии, сообщает передача Degpunktā.
Некоторые люди сейчас испытывают настолько большие финансовые трудности, что не могут достойно похоронить своих близких, поэтому вынуждены искать компромисс, сообщает программа 360TV ZIŅneši.
За рубежом:
В оккупированном Россией Крыму, в Севастополе, от ракетного удара пострадал судоремонтный завод - по предварительной информации, пострадали 24 человека, сообщил представитель оккупационных властей города Михаил Развожаев.
В соответствии с разъяснением Еврокомиссии относительно ограничений на въезд транспортных средств из России, с утра вторника по утро среды таможенники не пропустили в Литву 19 автомобилей с российскими номерами.
Для переговоров с лидером Северной Кореи российский президент выбрал космодром Восточный в Амурской области. Западные СМИ ожидали от встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына решения о поставках боеприпасов для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили, но лидер КНДР заявил о поддержке Путина в "священной борьбе" с "гегемонистическими силами". Мнения экспертов по поводу возможных поставок снарядов разделились.
Россия засекретила судебный процесс по так называемому "делу водной блокады Крыма", так как в нем речь идет о водоснабжении различных "режимных объектов". На оккупированном Крымском полуострове проходит "арбитражный суд", в который обратились представители марионеточного правительства россиян - так называемый "совет министров", а также местные "министерства" и другие учреждения.
Ситуация на российском топливном рынке, где цены выросли на несколько десятков процентов, а в ряде регионов возник дефицит дизтоплива и бензина, является результатом неудачных действий российского правительства, заявил российский диктатор Владимир Путин.
В Польше двое местных жителей напали на украинского студента, подрабатывающего таксистом.
В среду, 13 сентября, в полночь в Йонавском районе Литвы перевернулся автомобиль с нелегальными мигрантами, бежавшими от полиции. По предварительным данным, нелегальные мигранты в Литву прибыли из Латвии.
Поселок городского типа, выросший вокруг порта и в 1993 году получивший статус города, да еще и самого северного в Эстонии, к настоящему моменту потерял около половины своего населения, но городом остался. Побережье, изгаженное советскими военными и до сих пор не избавившееся от их следов. Депрессивные коробки с дешевыми квартирами и палисадники с верандами, которые строили в середине прошлого века рукастые пенсионеры. Это Локса, о котором журналисты вспоминают, когда надо встряхнуть публику какой-нибудь страшилкой. Об этом пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представит рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер", а 13 и 14 октября на сцене Латвийского национального театра состоится моноспектакль "Кактус", где актриса является автором пьесы, режиссёром и исполнительницей главной роли.
Со 2 октября на канал TV3 Plus с новым сезоном возвращается кулинарное шоу "Вечер со вкусом". В третьем сезоне зрителей ждет еще больше веселья, интересные рецепты блюд и сюрпризы от участников. Но самым главным сюрпризом станет новый ведущий шоу - инфлюенсер и тиктокер Андрей Чернутский (известный как Андрей Епта).
Отмечая еще один шаг на пути к представлению Coca-Cola о мире без отходов, Coca-Cola в сотрудничестве с Coca-Cola HBC представит прикрепленные пластиковые крышки для бутылок и начиная с сентября 2023 года предложит эту продукцию потребителям в Латвии.
Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис после финала чемпионата мира побеседовал с информационным агентством LETA о лечении травмы, потенциале Артура Жагарса и на другие темы.
Кристине Елинска, возлюбленная банкира Олега Филя, в программе Kad viņas satiekas откровенно рассказала о своем опыте отношений. Она пережила эмоциональное насилие со стороны бывшего супруга и отца ее детей.
C 13 по 17 сентября в Латвийском национальном музее природы открылась всеми любимая выставка "Грибы 2023".
Журналист Арнис Краузе опубликовал на платформе Х (ранее Twitter) фрагмент прямого эфира Латвийского радио в тот день, когда Рига встречала вернувшихся домой латвийских баскетболистов. Особый ажиотаж вызвали слова бабушки Артура Душелиса.
Президент Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис в программе "900 секунд" прокомментировал видео, ставшее хитом в социальных сетях во время чемпионата мира по баскетболу.
Технологическая корпорация Apple на презентации во вторник, 12 сентября, представила новые модели своих смартфонов - iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Трансляция презентации прошла на сайте Apple, пишет "Медуза".
Этим летом путешественник Артур Фишер решил вернуться в Индию спустя 14 лет после первой поездки. Результат оказался неожиданным для него самого. "Поездка в Индию - это в любом случае отличный опыт, чтобы расширить кругозор. Это способ ценить то, что у нас есть, и перестать жаловаться по поводу того, как у нас все плохо", - уверен он.
Многие дети эпохи СССР играли с деревянными игрушками. Но те, чьи родители зарабатывали больше денег, могли похвастаться совсем другими. Эстонское издание Limon.ee собрало фотографии дорогих игрушек из СССР, доступных не каждому. А вам в свое время удалось поиграть с чем-то из этого?
Леопольдштадт - еврейский квартал Вены. В конце XIX века - процветающий район. На горизонте новая эпоха, и большая семья еврейских интеллектуалов, проживающих в Австро-Венгерской империи, собралась на праздничный ужин. В стране, где живут славяне, немцы, венгры и евреи, существует хрупкий баланс - по крайней мере пока в людях есть человечность. Но новая эпоха грозит изменить порядок вещей... Такова основная идея пьесы "Леопольдштадт" самого известного на сегодняшний день британского драматурга Тома Стоппарда, которая в постановке великого американского актера и режиссера Джона Малковича впервые увидит свет 15 сентября на сцене Большого зала театра "Дайлес".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!