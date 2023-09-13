Главное за 13 сентября ⟩ Пояснения Лидаки по поводу экзамена на ВНЖ, отстранение мэра Резекне и первая непропущенная из РФ машина

В среду, 13 сентября, в полночь в Йонавском районе Литвы перевернулся автомобиль с нелегальными мигрантами, бежавшими от полиции. По предварительным данным, нелегальные мигранты в Литву прибыли из Латвии.

Поселок городского типа, выросший вокруг порта и в 1993 году получивший статус города, да еще и самого северного в Эстонии, к настоящему моменту потерял около половины своего населения, но городом остался. Побережье, изгаженное советскими военными и до сих пор не избавившееся от их следов. Депрессивные коробки с дешевыми квартирами и палисадники с верандами, которые строили в середине прошлого века рукастые пенсионеры. Это Локса, о котором журналисты вспоминают, когда надо встряхнуть публику какой-нибудь страшилкой. Об этом пишет Rus.Postimees.

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16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представит рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер", а 13 и 14 октября на сцене Латвийского национального театра состоится моноспектакль "Кактус", где актриса является автором пьесы, режиссёром и исполнительницей главной роли.

Со 2 октября на канал TV3 Plus с новым сезоном возвращается кулинарное шоу "Вечер со вкусом". В третьем сезоне зрителей ждет еще больше веселья, интересные рецепты блюд и сюрпризы от участников. Но самым главным сюрпризом станет новый ведущий шоу - инфлюенсер и тиктокер Андрей Чернутский (известный как Андрей Епта).