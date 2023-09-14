Захарова ответила главе МИД Эстонии: "Ответные меры будут крайне чувствительными"

"Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность. Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как "изъятие", а как воровство, то в Таллинне могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать", - заявила Мария Захарова днем 13 сентября.

Ранее в среду глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Postimees, что на заседании правительства в четверг он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии, причем в качестве одного из вариантов рассматривается конфискация, о которой ранее заявили власти Латвии.

"Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать", - сказал Цахкна.