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Захарова ответила главе МИД Эстонии: "Ответные меры будут крайне чувствительными"

rus.postimees.ee
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Мария Захарова угрожает "чувствительными" ответными мерами Москвы, если Таллинн начнет конфискацию российских активов.
Мария Захарова угрожает "чувствительными" ответными мерами Москвы, если Таллинн начнет конфискацию российских активов. Фото: ZUMAPRESS.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о моментальных и чувствительных для Эстонии ответных мерах в случае начала конфискации того, чем владеют россияне, пишет Rus.Postimees.

"Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность. Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как "изъятие", а как воровство, то в Таллинне могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать", - заявила Мария Захарова днем 13 сентября.

Ранее в среду глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Postimees, что на заседании правительства в четверг он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии, причем в качестве одного из вариантов рассматривается конфискация, о которой ранее заявили власти Латвии.

"Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать", - сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.

С 10:00 13 сентября введен запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами. Сколько авто с номерами РФ остаются на территории страны нам не смогли пояснить ни в Налогово-таможенном департаменте, ни в Транспортном департаменте.

Тема возможной конфискации российской собственности в Эстонии возникает не в первый раз. О разработке соответствующего законопроекта стало известно еще в начале года.

В начале сентября Маргус Цахкна сообщал, что эстонское правительство в течение двух недель одобрит соответствующий законопроект, после чего он поступит на рассмотрение в Рийгикогу.

"Идея упомянутого законопроекта вписывается в агрессивную антироссийскую линию эстонского правительства, для реализации которой политический истеблишмент Эстонии не брезгает уже ничем, в том числе и обращаться к откровенному воровству и бандитизму", - заявила Мария Захарова в среду 13 сентября.

"Это действительно ударит по [российским] олигархам, это действительно ударит по российскому государству", - говорил глава МИД Эстонии об идее изъятия российских активов для финансирования восстановления Украины.

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