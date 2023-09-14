Крупный латвийский банк начнет платить проценты за деньги на расчетных счетах

"После семи лет отрицательных базовых ставок мы исторически вернулись к более нормальной ситуации с процентными ставками. Сейчас мы видим, что ситуация с процентными ставками стабилизировалась, годовая ставка Euribor практически не изменилась с начала лета, а заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) говорят о том, что период рекордного повышения процентных ставок может закончиться.

Следуя решениям ЕЦБ, банк уже несколько раз повышал процентные ставки как по сберегательным счетам, так и по срочным вкладам.

На данный момент ситуация на рынке позволяет нам сделать следующий логичный шаг - предложить клиентам возможность получать проценты также и на средства, находящиеся на их расчетных счетах. Аналогично действуют и другие ведущие банки Скандинавии и Европы, в том числе группа SEB.

Таким образом, в настоящее время мы предлагаем полный спектр услуг, позволяющих средствам клиентов работать в соответствии с пожеланиями и ситуацией каждого", - объяснил Арнис Шкапарс, член правления SEB banka.

Проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах будут введены в ноябре этого года. Они будут выплачиваться по остаткам на всех текущих счетах клиентов, кроме кредитной карты.

Проценты в размере 0,4% в год будут выплачиваться на суммы от 1 цента до 5000 евро. Проценты будут начисляться ежедневно, а выплачиваться раз в месяц.

Клиентам не придется заключать никаких дополнительных договоров, и это не изменит условия использования расчетных счетов.

По данным SEB banka, во втором квартале этого года спрос на вклады был на 176% выше, а суммы вкладов - на 98% больше, чем в первом квартале. В настоящее время жители разместили около 27% своих денег на срочных депозитах и ​​сберегательных счетах.