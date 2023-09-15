В Бразилии пара предавалась страстным занятиям любовью, в то время как около 18 000 болельщиков наблюдали за игрой второго дивизиона страны на футбольном стадионе, который находится совсем рядом с их домом.
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Видео ⟩ Пара занялась сексом на глазах у тысяч бразильских футбольных фанатов
В матче команда Ceara Sporting Club обыграла "Лондрину" со счетом 3:1. Победители бразильской Serie B занимают десятое место в соревновании 20 клубов, а "Лондрина" находится на 19-й позиции.
Однако в центре внимания болельщиков оказался не футбольный матч, а занятия любовью пары в окне многоэтажки. Страстные любовники занимались сексом так, чтобы это могли видеть футбольные болельщики на стадионе.
Многие фанаты, собравшиеся на стадионе, были в восторге от "шоу" в квартире, поэтому приветствовали их, фотографировали и снимали их действия.
В Бразилии закон запрещает заниматься сексом в общественном месте, поэтому теоретически паре может грозить даже наказание за это удовольствие. Правда, формально они находились не в общественном месте, а в своей квартире.
Вероятно, возможное применение наказания будет зависеть от трактовки статьи закона.
Comemora nação alvinegra— Tricocast (@tricocast) September 7, 2023
Passadoh pic.twitter.com/Ma10qhdsYF
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