Смилтенс объяснил, почему он не встречал баскетболистов у памятника Свободы

Баскетболистов приветствовали около 5000 болельщиков, а также президент Эдгар Ринкевич, министр образования Анда Чакша и мэр Риги Вилнис Кирсис.

Самые наблюдательные заметили, что среди встречающих не было спикера Сейма Эдварда Смилтенса.

Напомним, что пользователи соцсетей раскритиковали политика после того, как весной этого года он оделся в хоккейную футболку и раздавал автографы болельщикам, ожидавшим приезда латвийской хоккейной сборной у памятника Свободы.

Однако позже Смилтенс признал, что совершил ошибку - на мероприятии у памятника Свободы, куда его пригласили выступить с речью. Он после выступления сделал два шага назад, но ему нужно сделать несколько шагов в сторону и тогда его бы не было в кадре.

"Тогда я понял, что ошибся", - сказал Смилтенс. "Моя ошибка заключалась в этих четырех шагах, и дальше по нагнетанию эмоций уже пошло..." - сказал он.

Он также извинился перед всеми за свою ошибку, подчеркнув, что главные герои - хоккеисты.