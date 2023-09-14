Смилтенс объяснил, почему он не встречал баскетболистов у памятника Свободы

11 сентября болельщики, друзья и семьи, а также официальные лица собрались у памятника Свободы, чтобы торжественно встретить латвийскую баскетбольную команду с чемпионата мира, где в своем дебюте она заняла высокое пятое место.
Баскетболистов приветствовали около 5000 болельщиков, а также президент Эдгар Ринкевич, министр образования Анда Чакша и мэр Риги Вилнис Кирсис.
Самые наблюдательные заметили, что среди встречающих не было спикера Сейма Эдварда Смилтенса.
Напомним, что пользователи соцсетей раскритиковали политика после того, как весной этого года он оделся в хоккейную футболку и раздавал автографы болельщикам, ожидавшим приезда латвийской хоккейной сборной у памятника Свободы.
Однако позже Смилтенс признал, что совершил ошибку - на мероприятии у памятника Свободы, куда его пригласили выступить с речью. Он после выступления сделал два шага назад, но ему нужно сделать несколько шагов в сторону и тогда его бы не было в кадре.
"Тогда я понял, что ошибся", - сказал Смилтенс. "Моя ошибка заключалась в этих четырех шагах, и дальше по нагнетанию эмоций уже пошло..." - сказал он.
Он также извинился перед всеми за свою ошибку, подчеркнув, что главные герои - хоккеисты.
В свою очередь, 12 сентября, посетив программу "1:1", Смилтенс объяснил, почему его не видели на встрече баскетболистов.
"Это разделение труда - мы с господином президентом поделили.
Я отвечаю за хоккей, он отвечает за баскетбол.
У меня не был выходной – каждый день для меня рабочий день с раннего утра и до позднего вечера. У меня был и министр юстиции Румынии, и ряд встреч. Я смотрел прямую трансляцию по телевизору. Я очень рад за наших ребят", - сказал Смилтенс.
Уже сообщалось, что в понедельник, 11 сентября, несколько тысяч человек в Риге громкими овациями приветствовали сборную Латвии по баскетболу, сумевшую в своем дебюте на чемпионате мира занять высокое пятое место.
Галерея: Встреча латвийских баскетболистов у памятника Свободы
Видео: Встреча латвийских баскетболистов у памятника Свободы
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