Пилар Рубио - шикарная жена Серхио Рамоса, которая на 8 лет старше футболиста

В 2013 году Рамос сообщил о том, что его подруга беременна. Серхио Рамос Рубио-младший родился в 2014 году. Через год Пилар подарила футболисту второго наследника - Марко. В 2018 году на свет появился малыш Алехандро, третий ребёнок, а 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын - Максимо Адриано.

Влюбленные не торопились жениться. Каждый из них реализовывался на профессиональном поприще. Пара говорила, что из-за высокой нагрузки, постоянных сборов Серхио и частых съёмок Пилар задуматься о торжественном событии просто некогда. Но в 2018 году Рамос созрел и сделал матери своих детей предложение. Свадьба состоялась в Севилье в июне 2019-го.

На шикарный праздник приехали звёзды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты "Реала", в том числе Роберто Карлос, Марко Асенсио, Лука Модрич.

Супруга футболиста сейчас продолжает участвовать в съёмках для журналов и телешоу, воспитывает детей и не забывает радовать своих поклонников горячими фото. Пилар не скрывает своего возраста. Наоборот, она убеждена, что в свои 45 выглядит просто великолепно.