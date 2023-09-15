Пилар Рубио - шикарная жена Серхио Рамоса, которая на 8 лет старше футболиста

Один из самых известных испанских футболистов Серхио Рамос спустя 18 лет вернулся в свою родную "Севилью". Решение спортсмена поддержал не только клуб, но и его супруга Пилар Рубио, с которой они в отношениях больше 11 лет.
Пилар Рубио не только жена Рамоса, но и известная журналистка, актриса и телеведущая. На её аккаунт в Instagram подписаны 10,6 миллиона человек.
Девушка родилась 17 марта 1978 года в Торрехон-де-Ардосе, недалеко от Мадрида. В юности Пилар изучала экономику в университете, но быстро поняла, что это не её призвание. Параллельно она подрабатывала моделью, снимаясь для мужских журналов.
Позднее девушке стали поступать предложения о фотосессиях для глянцевых журналов и съёмках в кино и на телевидении. Карьера Пилар стала быстро развиваться после ее участия в комедийном ситкоме под названием Sé lo que hicisteis.
У Пилар были и другие работы в кино, а потом она появилась в рекламной кампании брендов Hyundai, Amstel, Canal+. В 2008 и 2009 годах она стала "самой желанной девушкой Испании" по версии издания FHM.
С Серхио Рамосом девушка познакомились на благотворительном мероприятии Alma Foundation. Внешне пара казалась идеальной, несмотря на разницу в возрасте - Пилар старше Серхио на 8 лет.
В 2013 году Рамос сообщил о том, что его подруга беременна. Серхио Рамос Рубио-младший родился в 2014 году. Через год Пилар подарила футболисту второго наследника - Марко. В 2018 году на свет появился малыш Алехандро, третий ребёнок, а 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын - Максимо Адриано.
Влюбленные не торопились жениться. Каждый из них реализовывался на профессиональном поприще. Пара говорила, что из-за высокой нагрузки, постоянных сборов Серхио и частых съёмок Пилар задуматься о торжественном событии просто некогда. Но в 2018 году Рамос созрел и сделал матери своих детей предложение. Свадьба состоялась в Севилье в июне 2019-го.
На шикарный праздник приехали звёзды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты "Реала", в том числе Роберто Карлос, Марко Асенсио, Лука Модрич.
Супруга футболиста сейчас продолжает участвовать в съёмках для журналов и телешоу, воспитывает детей и не забывает радовать своих поклонников горячими фото. Пилар не скрывает своего возраста. Наоборот, она убеждена, что в свои 45 выглядит просто великолепно.
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