Шокирующее откровение теннисистки: "Тренер насиловал меня по три раза в день, всего почти 400 раз"

В 2021 году Геддес был признан виновным в сексуализированном насилии в отношении четырёх девочек (12-17 лет) во Франции и приговорён к 18 годам лишения свободы.

На судебных заседаниях выяснялись новые шокирующие подробности. На этой неделе многие были ошеломлены показаниями 36-летней Коши. Она утверждает, что тренер изнасиловал ее почти 400 раз.

Геддес начал тренировать Коши в теннисном клубе "Сарсель" в 1999 году, когда ей было 12 лет, и подвергал юную спортсменку сексуализированному насилию. "Это была худшая неделя в моей жизни. Он насиловал меня три раза в день", - цитирует Коши испанская газета Marca.

"В первый вечер он попросил меня прийти в его комнату, но я этого не сделала. Тогда он пришел ко мне. Я была как в тюрьме и не могла делать того, что хотела", - рассказала теннисистка.

Коши призналась, что долгие годы жила с мыслью, что у неё может быть ВИЧ. По словам теннисистки, о странном поведении тренера в отношении несовершеннолетних девочек было известно в среде теннисистов.

"Это было известно, но когда некоторые девочки обратились к президенту теннисного клуба, им просто ответили: "Да, но он приносит нам кубки", - сказала француженка.

По словам Коши, она часто думала о самоубийстве. Она точно помнит, сколько шагов отделяло ее комнату от тренерской во время сборов. Их было 13. Анжелик называет их "13 ступенями ада".