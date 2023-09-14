Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

Первый президент Республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза на своей странице в Facebook. "13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", - написал он.

Тампиза отметил, что Снегур заложил фундамент страны в "очень тяжелое, турбулентное время". Он вспомнил, как работал с ним в качестве вице-премьера и наблюдал, какой "груз он нес на своих плечах".

Важная роль в продвижении независимости Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегура. Она добавила, что день его похорон объявят днем траура в стране.

"Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, который стоял у истоков независимости республики", - подчеркнула она.

Мирча Снегур занимал пост президента Молдовы в период с 1990 по 1997 год. Он выступал за провозглашение суверенитета и независимость республики. Он также поддержал провозглашение румынского языка государственным.

Проблема Приднестровья

В интервью "Комсомольской правде" в январе, отвечая на вопрос о том, что ему не удалось сделать на посту президента, Мирча Снегур ответил: "Самая глубокая рана по-прежнему - не удалось решить приднестровскую проблему".