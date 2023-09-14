Украина: ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Крыму

По словам источника, в результате удара по месту расположения зенитно-ракетного комплекса в районе Евпатории, был поражен российский комплекс ПВО "Триумф".

Собеседник BBC News Украина в СБУ отметил, что "сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны.

А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 14 сентября, стали поступать сообщения о взрывах в районе Евпатории на западном берегу Крыма.

Местные Telegram-каналы сообщили о четырех больших взрывах. Самый мощный из взрывов, которые слышали местные жители, прогремел в 5:40 по местному времени.

Однако минобороны России утверждало, что средства ПВО уничтожили 11 беспилотников в небе над Крымом.