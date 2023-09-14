В пятницу выглянет солнце, ночью похолодает до +4

В пятницу, 15 сентября, в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, на некоторых участках побережья возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.
Минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +4..+9 градусов, на побережье до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+19 градусов.
В ближайшие 24 часа в Риге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный северный, северо-западный. Температура воздуха ночью опустится примерно до +10 градусов, на море не холоднее +14 градусов. Днем потеплеет до +18 градусов.
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