Сейм принимает решение об утверждении нового правительства: подписан договор о сотрудничестве

Документы подписали представители "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Коалиционное соглашение подписали лидеры партий, а декларацию правительства - будущий премьер-министр и будущие министры.

Сегодня на 10 часов утра запланировано заседание Сейма, на котором должно быть утверждено новое правительство во главе с Силиней.

В пятницу также ожидается короткое первое торжественное заседание Кабинета министров. Точное время заседания кабинета пока неизвестно.

Как сообщалось, из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые будут распределены в новой правящей коалиции, половина, или восемь, достанется "Новому Единству", пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным", заявила Силиня.

Помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит портфели министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны окружающей среды и регионального развития.

СЗК получит пост спикера Сейма, а также портфели министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.

"Прогрессивные" получат посты министров обороны, культуры и сообщения.