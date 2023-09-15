Российские олигархи вывели из Европы активы на 50 миллиардов долларов

"Российские миллиардеры, находящиеся под международными санкциями и давлением со стороны президента Владимира Путина, требующего репатриации их богатств, после вторжения в Украину вывели из Европы активы на десятки миллиардов", - говорится в сообщении агентства.

В прошлом месяце акционеры компаний United Medical Group Cy PLC и MD Medical Group Investments PLC, контролируемых олигархами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили перевод этих компаний с Кипра в Россию.

По информации Bloomberg, после этого перевода общая стомость переведенных богатейшми россиянами активов вырастет по меньшей мере на 50 миллиардов долларов.

Российские миллиардеры давно практикуют хранение своих активов в Европе, пользуясь благоприятной для инвесторов правовой системой, возможностью получать дивиденды в иностранной валюте и низкими налогами.

У самых богатых граждан России остается все меньше мест для хранения своих богатств, так как многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или ЕС.

Перемещение активов в Россию и дружественные Кремлю страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началось вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Одними из первых из Швейцарии и Кипра в Россию была переведена семейная собственность магната по производству удобрений Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова. Позже их примеру последовали и другие, например, металлургический магнат Игорь Алтушкин.

Российские олигархи играют значительную роль в войне России против Украины. По крайней мере 81 человек из списка 200 богатейших граждан России, составленного журналом Forbes, активно участвует в снабжении российской армии.