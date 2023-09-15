О замене устаревшего отопительного оборудования при поддержке фондов ЕС

«Чтобы уменьшить количество выбросов и их негативное влияние на окружающую среду и здоровье общества, а также содействовать распространению безэмиссионных технологий, в городах необходимо инвестировать в замену оборудования, сжигающего биомассу, в жилых зданиях на оборудование, выделяющее существенно меньше или практически никаких выбросов загрязняющих воздух веществ. Таким оборудованием, к примеру, являются тепловые насосы. В то же время с точки зрения уменьшения загрязнения воздуха в городской среде важно способствовать подключению к централизованной системе теплоснабжения. Она имеет ряд преимуществ: например, в целом выбрасывает меньше загрязняющих воздух веществ, чем индивидуальные отопительные решения, что достигается путем снижения потребления топлива и внедрения современных технологий сжигания и установок для очистки дымовых газов. Повышенный спрос в целом снижает тарифы на теплоснабжение, повышает конкурентоспособность централизованного решения, а после замены источников загрязнения на новые подключения на локальной территории обеспечивается улучшение качества воздуха. Инвестиционная поддержка населению позволит шире использовать возможности централизованного теплоснабжения, а также наряду с заменой источника теплоснабжения позволит обновить или перестроить имеющиеся системы отопления, что улучшит качество воздуха в городах», – поясняет А. Кениньш. В первую очередь такая инвестиционная поддержка должна предоставляться на территориях, где обнаружены превышения нормативов загрязнения воздуха, например в городах государственного подчинения Риге, Лиепае и Резекне, но не исключается возможность рассмотрения проектов из остальных латвийских городов.