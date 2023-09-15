О замене устаревшего отопительного оборудования при поддержке фондов ЕС

Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, создаваемое отопительным оборудованием, и его негативное влияние, в Латвии начнется реализация программы грантов, финансируемой из фондов Европейского союза (ЕС), в размере 12,44 млн евро.
Около 1200 домашних хозяйств в латвийских городах смогут получить софинансирование в размере 50–95 % от относимых на проект расходов на замену используемого в отоплении жилых домов сжигательного оборудования. Это позволит повысить эффективность индивидуальных систем теплоснабжения и внедрить технологии, существенно уменьшающие загрязнение воздуха, в том числе за счет подключения жилых домов к эффективным централизованным системам теплоснабжения.
Необходимо содействовать снижению уровня загрязнения воздуха
Реализация инвестиционной программы до конца 2025 года будет способствовать уменьшению количества выбросов отопительного оборудования, например частиц PM2,5 (тонкодисперсных частиц), минимум на 50 тонн в год. Объем образующихся тонкодисперсных частиц зависит от используемого топлива и отопительного котла, особенно от его возраста. Ссылаясь на данные Центрального статистического управления за 2020 год, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) подчеркивает, что удельный вес старого отопительного оборудования в Латвии сравнительно высок. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о характеризующих состояние окружающей среды величинах за 2019 год, одной из важнейших проблем Латвии является постоянное загрязнение воздуха тонкодисперсными частицами, а почти 90 % жителей страны подвержены воздействию частиц PM2,5 на уровне выше предельного значения 10 мкг/м3, установленного Всемирной организацией здравоохранения.
Основные источники частиц PM2,5 в Латвии – сфера обслуживания и домашние хозяйства (59 %), где выбросы образуются при сжигании биомассы для отопления. Количество выбросов частиц PM2,5 в секторе домашних хозяйств в Латвии в 2018 году составило 12,36 килотонны (кт). Плохое качество воздуха отрицательно сказывается на качестве жизни, особенно у горожан. Загрязненный воздух может вызывать такие проблемы со здоровьем, как заболевания дыхательных путей и легких (астма и др.), болезни сердечно-сосудистой системы, нарушения развития и функционирования нервной системы, может оказывать влияние на репродуктивную систему и даже способствовать возникновению онкологических заболеваний. Кроме того, плохое качество воздуха является основной причиной преждевременной смерти в Европейском союзе и оказывает даже больше влияния, чем дорожно-транспортные происшествия. По оценке Европейского агентства окружающей среды, еще в недавнем прошлом в Латвии загрязнение частицами PM2,5 вызвало 1600 случаев преждевременной смерти, загрязнение диоксидом азота – 130, а озоновое загрязнение – 50 случаев преждевременной смерти.
Заместитель государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития по вопросам инструментов развития Сандис Цакулс (Sandis Cakuls) поясняет:
«Цель инвестиций – содействовать замене в городах старого отопительного оборудования, работающего на биомассе, угле и торфе, чтобы уменьшить его негативное влияние на качество воздуха и здоровье людей. В то же время инвестиции помогут населению повысить эффективность систем отопления».
Андрис Кениньш (Andris Ķēniņš), заместитель государственного секретаря МООСРР по вопросам охраны окружающей среды, добавляет, что основной целевой аудиторией программы грантов являются именно домашние хозяйства в латвийских городах, где обнаружено превышение показателей загрязнения воздуха. В 2020 году в городах средний возраст комнатных печей и плит, использующих древесное топливо, составлял 23–27 лет. А средний возраст котлов центрального отопления, использующих дрова, древесные отходы и брикеты, – от 13 до 23 лет. Старое оборудование составляет значительную часть общего количества отопительных установок, использующих древесину, поэтому создает существенное загрязнение воздуха в городской среде.
«Чтобы уменьшить количество выбросов и их негативное влияние на окружающую среду и здоровье общества, а также содействовать распространению безэмиссионных технологий, в городах необходимо инвестировать в замену оборудования, сжигающего биомассу, в жилых зданиях на оборудование, выделяющее существенно меньше или практически никаких выбросов загрязняющих воздух веществ. Таким оборудованием, к примеру, являются тепловые насосы. В то же время с точки зрения уменьшения загрязнения воздуха в городской среде важно способствовать подключению к централизованной системе теплоснабжения. Она имеет ряд преимуществ: например, в целом выбрасывает меньше загрязняющих воздух веществ, чем индивидуальные отопительные решения, что достигается путем снижения потребления топлива и внедрения современных технологий сжигания и установок для очистки дымовых газов. Повышенный спрос в целом снижает тарифы на теплоснабжение, повышает конкурентоспособность централизованного решения, а после замены источников загрязнения на новые подключения на локальной территории обеспечивается улучшение качества воздуха. Инвестиционная поддержка населению позволит шире использовать возможности централизованного теплоснабжения, а также наряду с заменой источника теплоснабжения позволит обновить или перестроить имеющиеся системы отопления, что улучшит качество воздуха в городах», – поясняет А. Кениньш. В первую очередь такая инвестиционная поддержка должна предоставляться на территориях, где обнаружены превышения нормативов загрязнения воздуха, например в городах государственного подчинения Риге, Лиепае и Резекне, но не исключается возможность рассмотрения проектов из остальных латвийских городов.
Подробная информация о возможности домашним хозяйствам получить инвестиционную поддержку для замены отопительного оборудования размещена на домашних страницах Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (www.varam.gov.lv) и Центрального агентства финансов и договоров (www.cfla.gov.lv), а также предоставляется по электронной почте: silti@cfla.gov.lv или по консультационному телефону 24002700.
Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании «Мой дом. Моя среда», ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций (АПСОКИ). Проект информирует владельцев частных домов и широкие круги общественности о правильной эксплуатации индивидуального отопительного оборудования, о надлежащей практике сжигания топлива и влиянии различных видов топлива на здоровье и окружающую среду.