Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки

"В ходе наступления силы обороны добились частичных успехов в районе Клещеевки. В ходе операции был установлен контроль над Андреевкой Донецкой области, нанесены значительные потери противнику в живой силе и технике, укреплены позиции на достигнутых рубежах", - говорится в оперативной сводке Генштаба, опубликованной в пятницу утром.

Напомним, в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об освобождении ВСУ села Андреевка в Донецкой области. Позднее она уточнила свое заявление, которое опровергли украинские военные.

Маляр на своем Telegram-канале сообщила, что между несколькими источниками информации, которые докладывают с места событий, произошел "коммуникационный сбой". "В Андреевке имеется определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои", - уточнила Маляр, написав, что ситуация в Андреевке "очень сложная и переменчивая".

Ранее о том, что войска РФ покинули не только Андреевку, но и Клещеевку, сообщали российские Z-каналы.