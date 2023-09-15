LTV: Уходящая с должности министр здравоохранения решила вступить в "Новое Единство"

LTV: Bijusī @veselibasmin ministre Līga Meņģelsone uzrakstījusi iesniegumu par pievienošanos partijai "Jaunā Vienotība". pic.twitter.com/OhtS6Cdijq — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 15, 2023

Как сообщает портал LSM.lv, LTV из своих источников получило информацию о том, что Меньгелсоне в пятницу, 15 сентября, в день, когда Сейм должен принять решение об утверждении нового правительства, написала заявление о желании присоединиться к коалиционной партии "Новое Единство".

Меньгелсоне на выборах в Сейм не баллотировалась. До того, как стать министром, она была гендиректором Латвийской конфедерации работодателей.

В уходящем правительстве Меньгелсоне была выдвинута на пост министра здравоохранения "Объединенным списком", но не входила в партии.

Ожидается, что в новом правительстве на посту министра здравоохранения ее сменит врач, депутат Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), который уже выразил готовность сотрудничать с Меньгелсоне.

Напомним, Меньгелсоне ранее заявляла, что на сравнительно короткое время в должности главы Минздрава она начала важные реформы, которые нельзя оставлять на полпути, поэтому, если она получит приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.

Как уже сообщалось, в новом правительстве восемь мест получит "Новое Единство", пять - Союз зеленых и крестьян и три - "Прогрессивные".