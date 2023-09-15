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LTV: Уходящая с должности министр здравоохранения решила вступить в "Новое Единство"

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Лига Меньгелсоне
Лига Меньгелсоне Фото: Zane Bitere/LETA

Уходящая с должности министр здравоохранения Лига Меньгелсоне написала заявление о вступлении в партию "Новое Единство", сообщает передача Panorāma в социальной сети Х (Twitter).

Как сообщает портал LSM.lv, LTV из своих источников получило информацию о том, что Меньгелсоне в пятницу, 15 сентября, в день, когда Сейм должен принять решение об утверждении нового правительства, написала заявление о желании присоединиться к коалиционной партии "Новое Единство".

Меньгелсоне на выборах в Сейм не баллотировалась. До того, как стать министром, она была гендиректором Латвийской конфедерации работодателей. 

В уходящем правительстве Меньгелсоне была выдвинута на пост министра здравоохранения "Объединенным списком", но не входила в партии.

Ожидается, что в новом правительстве на посту министра здравоохранения ее сменит врач, депутат Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), который уже выразил готовность сотрудничать с Меньгелсоне.

Напомним, Меньгелсоне ранее заявляла, что на сравнительно короткое время в должности главы Минздрава она начала важные реформы, которые нельзя оставлять на полпути, поэтому, если она получит приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.

Как уже сообщалось, в новом правительстве восемь мест получит "Новое Единство", пять - Союз зеленых и крестьян и три - "Прогрессивные".

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