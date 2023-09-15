Главное за 15 сентября ⟩ В Латвии новое правительство, нападение в общежитии и откровенный разговор с Ринкевичем

Новости Латвии:

В Латвии утверждено новое правительство. Премьер-министр - Эвика Силиня. За него проголосовало 53 депутата.

Итак, свершилось! Новый Кабинет министров утвержден. Надолго ли? Пока не знаем. Но это не повод не познакомиться поближе с теми, кто как минимум в ближайшее время будет определять политическую повестку в нашей стране.

Уже сегодня, 15 сентября, Сейм проголосовал за новый Кабинет министров, что ознаменовало собой официальное начало работы коалиции без Нацобъединения, но с "Прогрессивными". Готова ли молодая партия к такой ответственности и как будет проходить борьба с более опытными конкурентами - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Сейма от "Прогрессивных" Антониной Ненашевой.

Новый учебный год в Рижском государственном техникуме начался кроваво. Ученица с ножом напала на свою соседку по общежитию, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.