Центральное событие уходящего дня, конечно же, голосование в Сейме за новое правительство, но день принес и другие новости - в общежитии Рижского государственного техникума ученица напала с ножом на соседок, а RUS TVNET откровенно поговорил с депутатом Сейма от "Прогрессивных" Антониной Ненашевой. Об этих и других новостях пятницы, 15 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 15 сентября ⟩ В Латвии новое правительство, нападение в общежитии и откровенный разговор с Ринкевичем
Новости Латвии:
В Латвии утверждено новое правительство. Премьер-министр - Эвика Силиня. За него проголосовало 53 депутата.
Итак, свершилось! Новый Кабинет министров утвержден. Надолго ли? Пока не знаем. Но это не повод не познакомиться поближе с теми, кто как минимум в ближайшее время будет определять политическую повестку в нашей стране.
Уже сегодня, 15 сентября, Сейм проголосовал за новый Кабинет министров, что ознаменовало собой официальное начало работы коалиции без Нацобъединения, но с "Прогрессивными". Готова ли молодая партия к такой ответственности и как будет проходить борьба с более опытными конкурентами - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Сейма от "Прогрессивных" Антониной Ненашевой.
Новый учебный год в Рижском государственном техникуме начался кроваво. Ученица с ножом напала на свою соседку по общежитию, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Он считает, что "каждый из нас - звезда, большая или меньшая, и если мы будем светить вместе, то и Латвия будет светить". Как бы ему ни хотелось быть рядом и помогать во многих ситуациях в стране - как он сам говорит, "я не могу дать несколько миллионов евро на что-то". Но для него важно не быть равнодушным. Таков президент Эдгар Ринкевич. О детстве, школьных годах, семье, политике, ожиданиях людей и Латвии.
За рубежом:
По информации Yle, Финляндия запретит въезд зарегистированных в России автомобилей, пишет Rus.Postimees.
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил освобождение населенного пункта Андреевка в Донецкой области.
В среду вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тырва, Эстония, которое могло закончиться для двух девочек очень трагично.
11 сентября кремлевский пропагандистский канал "Царьград" на своем сайте и в социальных сетях опубликовал почти часовую передачу под названием "Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?". Гостем программы стал бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Интересное чтиво:
Популярный латвийский видеоблогер Максим Шейнин рассказал RUS TVNET, что он вновь получил огромное количество жалоб на свои видео. В частности, на то, что его ролики содержат hate speech, или "язык вражды".
На платформе TikTok пользователь с ником Borderless Pizza (в переводе с англ. - пицца без границ) запустил интересную серию видеороликов - он выбирает страну и характерные для нее блюда, ингредиенты которых становятся основой для пиццы. Последнее видео тиктокер сделал о Латвии и пицце, которая создана из любимого в нашей стране серого гороха с беконом и луком.
Жители многоквартирного дома в Кенгарагсе уже два года пытаются ужиться с постоянным лаем соседской собаки, сообщает передача Bez Tabu на TV3.
В конце прошлой недели в социальных сетях поднялась шумиха вокруг бывшего латвийского футболиста Юриса Лайзанса, который принял участие в матче памяти бывшего футболиста московского "Спартака" Ильи Цымбаларя.
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