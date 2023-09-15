Строительство Восточной магистрали подорожало на 7 миллионов евро. Известно, когда ее откроют

По его словам, значительная часть увеличения стоимости связана с развязанной Россией войной на Украине, что вызвало рост цен на строительные материалы, а другая часть - с непредвиденными строительными работами.

Первый этап строительства обошелся в 2,7 миллиона евро, второй - в 3,4 миллиона евро.

Дополнительные работы обошлись в 1,7 миллиона евро на первом этапе и в 1,5 миллиона евро на втором. Дополнительные работы были связаны с коммуникациями, которые были расположены не там, где указано, и пришлось искать другие решения, а также с заменой грунта на более стабильный.

Однако по некоторым позициям удалось сэкономить, в результате чего общее удорожание работ составило более 7 миллионов евро.

Кирсис отметил, что при сдаче в эксплуатацию первой очереди Восточной магистрали никаких замечаний к строителям не было, что свидетельствует о хорошем качестве работ. Он выразил надежду, что вторая очередь будет построена так же качественно.