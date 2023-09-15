Строительство Восточной магистрали подорожало на 7 миллионов евро. Известно, когда ее откроют

Стоимость строительства Восточной магистрали подорожала примерно на 7 миллионов евро, сообщил сегодня мэр Риги Вилнис Кирсис во время осмотра строительной площадки.
По его словам, значительная часть увеличения стоимости связана с развязанной Россией войной на Украине, что вызвало рост цен на строительные материалы, а другая часть - с непредвиденными строительными работами.
Первый этап строительства обошелся в 2,7 миллиона евро, второй - в 3,4 миллиона евро.
Дополнительные работы обошлись в 1,7 миллиона евро на первом этапе и в 1,5 миллиона евро на втором. Дополнительные работы были связаны с коммуникациями, которые были расположены не там, где указано, и пришлось искать другие решения, а также с заменой грунта на более стабильный.
Однако по некоторым позициям удалось сэкономить, в результате чего общее удорожание работ составило более 7 миллионов евро.
Кирсис отметил, что при сдаче в эксплуатацию первой очереди Восточной магистрали никаких замечаний к строителям не было, что свидетельствует о хорошем качестве работ. Он выразил надежду, что вторая очередь будет построена так же качественно.
Как рассказали строители, в настоящее время ведется асфальтирование второй очереди объекта. Эти работы будут завершены к октябрю. Параллельно будут вестись работы по установке светофоров, освещения и другие.
Председатель Рижской думы сообщил, что Восточная магистраль будет открыта для автомобилей в конце года, в декабре. Первый этап работ практически завершен, и уже сегодня по одному из участков новой дороги могут ездить автомобили.
Влияние Восточной магистрали на город будет значительным, поскольку удастся освободить набережную, улицы Пернавас и Зирню от грузового транспорта.
Как сообщалось, строительство Восточной автомагистрали началось в мае 2021 года. Магистраль обеспечит водителям быстрый доступ к микрорайонам Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейка без заезда в исторический центр города. Протяженность участка автомагистрали от улицы Пиедруяс до проспекта Густава Земгала составит 2,8 км.
Строительство ведет объединение поставщиков ACB, Tilts, куда входят дорожно-строительная компания AS A.C.B. и мостостроительная компания ООО Tilts.
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