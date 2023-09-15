Литва лишила гражданства фигуристку Дробязко

В пятницу, 15 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, проживающей в России.
Комиссия по делам гражданства Литвы в четверг, 15 сентября, решила рекомендовать президенту лишить Дробязко гражданства, которое было ей предоставлено 30 лет назад за особые заслуги. По оценке комиссии, фигуристка своими действиями выразила поддержку российскому режиму, который продолжает войну в Украине.
Президент Федерации фигурного катания Литвы подтвердил в Сейме Литвы, что Дробязко и ее муж и партнер по фигурному катанию Повилас Ванагас не примут участия в чемпионате Европы по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в январе в Каунасе.
Информируя депутатов о подготовке к чемпионату, президент Федерации фигурного катания Литвы признал, что Дробязко и Ванагас - лучшая пара литовских фигуристов всех времен, поэтому очень жаль, что они не приедут на чемпионат.
В то же время он подчеркнул, что позиция Федерации в отношении вторжения России в Украину была четкой, а действия Дробязко и Ванагаса- "в принципе однозначными".
Дробязко, родившаяся в России, в 1993 году в порядке исключения получила литовское гражданство за свои заслуги в спорте. Вместе с Ванагасом она представляла Литву на различных соревнованиях.
В июне группа депутатов Сейма Литвы обратилась в Министерство внутренних дел с предложением лишить Дробязко литовского гражданства.
Они попросили оценить основания для лишения фигуристки литовского гражданства в соответствии с поправками к закону, позволяющими лишать гражданства в исключительных случаях лицо, действия которого ставят под угрозу интересы безопасности Литвы или ее союзников и тем самым подрывают репутацию страны. Эти поправки к закону вступили в силу в марте.
В июле Департамент госбезопасности Литвы пришел к выводу, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности.
Накануне Дробязко опубликовала в соцсетях обращение к Сейму Литвы, в котором назвала войну в Украине "трагедией для миллионов людей и семей" .
Также она заявила, что имеет право не озвучивать публично свою политическую позицию, если "не может, не хочет и не готова это сделать".
Поправки к закону были разработаны в ответ на возмущение, которое вызвали действия Дробязко и ее мужа, когда они участвовали в шоу-программе в Сочи в августе этого года.
Организатором шоу была Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и бывшая фигуристка.
Дробязко - тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду.
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