Морской беспилотник Украины повредил российский корабль в Черном море

В четверг, 14 сентября, украинский морской беспилотник повредил российский ракетный корабль "Самум" у берегов аннексированного Крыма, подтвердил BBC источник в ВСУ.
Дрон СБУ "Морской малыш" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход, пишет Русская служба BBC.
Это произошло возле входа в Севастопольскую бухту.
Как сообщил источник информационного агентства Reuters, корабль пришлось отбуксировать к месту ремонта, и он перевернулся на бок.
Минобороны России в четверг, 14 сентября, сообщило о попытке ВСУ атаковать судно "Самум", но заявило, что нападение было отбито, а морской беспилотник уничтожен.
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