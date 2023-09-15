Морской беспилотник Украины повредил российский корабль в Черном море

Дрон СБУ "Морской малыш" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход, пишет Русская служба BBC.

Это произошло возле входа в Севастопольскую бухту.

Как сообщил источник информационного агентства Reuters, корабль пришлось отбуксировать к месту ремонта, и он перевернулся на бок.

Минобороны России в четверг, 14 сентября, сообщило о попытке ВСУ атаковать судно "Самум", но заявило, что нападение было отбито, а морской беспилотник уничтожен.