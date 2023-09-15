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Морской беспилотник Украины повредил российский корабль в Черном море

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Российский ракетный корабль
Российский ракетный корабль Фото: Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | @ChuckPfarrer/Twitter.com

В четверг, 14 сентября, украинский морской беспилотник повредил российский ракетный корабль "Самум" у берегов аннексированного Крыма, подтвердил BBC источник в ВСУ.

Дрон СБУ "Морской малыш" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход, пишет Русская служба BBC.

Это произошло возле входа в Севастопольскую бухту.

Как сообщил источник информационного агентства Reuters, корабль пришлось отбуксировать к месту ремонта, и он перевернулся на бок.

Минобороны России в четверг, 14 сентября, сообщило о попытке ВСУ атаковать судно "Самум", но заявило, что нападение было отбито, а морской беспилотник уничтожен.

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