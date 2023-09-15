Силиня отрицает, что Меньгелсоне предлагали пост министра здравоохранения

По ее словам, в "Новом Единстве" действует принцип, согласно которому все министры "Нового Единства" были избраны в Сейм.

"Новое Единство" концептуально обсуждало, будет ли ее кандидатура приемлема, мы обсуждали это в правлении, но она не получила от нас такого согласия, поэтому предложения не было", - сказала Эвика Силиня.

RUS TVNET сообщал, что уходящая с должности министр здравоохранения Лига Меньгелсоне отозвала свое заявление о вступлении в партию "Новое Единство"

Ранее сообщалось, что Лига Меньгелсоне написала заявление о вступлении в партию "Новое Единство", утверждала передача Panorāma в социальной сети Х (Twitter).

Меньгелсоне пояснила, что во вторник, 12 сентября, она заполнила анкету для вступления в "Новое Единство", поскольку получила обещание обеспечить необходимое финансирование здравоохранения.