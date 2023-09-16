Видео ⟩ Спор в Марупе: самоуправление строит тротуар на якобы частной земле

Самоуправление проблему не видит, поясняя, что тротуар строят на красных линиях улиц и владельцы должны смириться с тем, что на их земле есть обременение, и никаких компенсаций за это им не полагается.

Сейчас строительные работы ведутся, но тротуар на перекрестке улиц Аболу и Приекулю толком никуда не ведет, так как дальше уже тротуаров нет. В плане развития и там намечено проложить тротуары, правда - неизвестно когда.

А владельцы соседнего участка решили продолжать бороться, так как считают, что их участок просто отбирают, чтобы проложить тротуар без какого-либо согласования.