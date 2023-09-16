"Никто жену не отнимал!" - что такое этическая полиамория: рассказ Элины, Айгара и Артура

Элина и Артур были женаты 10 лет, и в браке родилось трое детей, но вскоре после того, как пара решила открыть отношения, супруги все же развелись. Элина сейчас замужем за Айгаром, и оба живут в открытых отношениях, а вместе с Артуром и его партнером Иевой воспитывают уже четверых детей, которых все считают своими общими.

Уже во время развода Элина и Артур знали, что главное для обоих - продолжать поддерживать хорошие отношения и чтобы не страдали дети. Казалось бы, парадоксально, но именно Айгар - новый партнер Элины и теперь уже муж - был тем, кто на этапе развода нередко выступал посредником между обоими, как медиатор, помогающий держать взятый курс… Теперь, правда, это уже не нужно, потому что Элина и Артур очень близкие друзья.

"Сейчас у нас группа из четырех человек в WhatsApp под названием La Familia", - смеются они.

В нем есть Элина, Айгар, Артур и Иева, и там решаются все вопросы, связанные с детьми. Айгар говорит, что это очень удачный "механизм совместной работы". Сначала были неясности и небольшой хаос - кто за что отвечает, кто кому о чем пишет... Но это была нормальная часть процесса, чтобы переорганизовать все, что 10 лет делалось одним конкретным способом.