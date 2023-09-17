Какой погоды ждать осенью? Долгосрочный прогноз погоды

Хотя прошедшее лето было довольно дождливым, такие осадки более характерны для осеннего периода. "Норма осадков за календарную осень составляет 195,3 миллиметра или литра на квадратный метр. Самая сухая осень была в 1951 году, когда выпало всего 104,4 мм. В этом столетии самая сухая осень была в 2018 году, когда выпало 124,3 мм осадков. Самая дождливая осень была в 1952 году - 314,5 мм осадков. Отдельно стоит упомянуть осень 2017 года, когда прошли сильные дожди, затопившие большие территории. Это была вторая самая влажная осень с количеством осадков 313,5 мм".

Периодически осенью случаются и крайности - лето не спешит отступать, или, наоборот, зима приходит раньше. "21 сентября 2018 года в Латвии было под +30 градусов, - рассказывает Круминя. - (...) Живя у Балтийского моря, нужно учитывать, что погода из года в год может меняться".

Эта осень может быть немного теплее и суше, чем обычно

"В целом в этом году осенняя температура, вероятнее всего, будет около нормы или выше", - заключает Круминя на основании имеющейся на данный момент информации и отмечает, что вероятность ожидать нетипичной похолоданий - очень низка. Подобное может касаться и остальной Северной Европы.