Какой погоды ждать осенью? Долгосрочный прогноз погоды

Наступил сентябрь, однако погода, похоже, пока не собирается меняться: 13 сентября во многих местах Латвии были побиты рекорды тепла. Чтобы узнать, чего ожидать от осени в этом году, мы обратились к руководителю отдела прогнозов Латвийского Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лауре Крумине.
Осенняя погода, или Что такое нормальная осень
О наступлении метеорологической осени можно говорить, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже отметки +15 градусов. "До 14 сентября среднесуточная температура все время держалась выше 15 градусов. 14 числа было прохладнее, да и в пятницу все мы почувствовали прохладу в воздухе", - говорит Круминя.
Однако эксперт отмечает, что осень не наступит одновременно по всей стране, т.к. в приморских регионах это обычно случается позже. Это связано с водами Балтийского моря, которые, отдавая свое тепло, способны сохранять воздух более теплым, чем в других местах.
В Латвии данные о погоде регулярно собираются с 1924 года, на протяжении почти 100 лет, что позволило синоптикам сделать вывод, каковы средние показатели температуры и осадков. Фиксируются и самые большие отклонения от нормы.
"Средняя температура осенних месяцев в Латвии составляет +7,1 градуса. Самая холодная осень в Латвии была в 1993 году - всего +3,1 градуса. В этос столетии то же можно сказать про 2002 год - температура составила +5,2 градуса.
Прошедшая осень выдалась относительно теплой - средняя температура составила 7,3 градуса. А самая теплая осень была совсем недавно - в 2020 году, когда средняя температура составила +9,9 градуса".
Хотя прошедшее лето было довольно дождливым, такие осадки более характерны для осеннего периода. "Норма осадков за календарную осень составляет 195,3 миллиметра или литра на квадратный метр. Самая сухая осень была в 1951 году, когда выпало всего 104,4 мм. В этом столетии самая сухая осень была в 2018 году, когда выпало 124,3 мм осадков. Самая дождливая осень была в 1952 году - 314,5 мм осадков. Отдельно стоит упомянуть осень 2017 года, когда прошли сильные дожди, затопившие большие территории. Это была вторая самая влажная осень с количеством осадков 313,5 мм".
Периодически осенью случаются и крайности - лето не спешит отступать, или, наоборот, зима приходит раньше. "21 сентября 2018 года в Латвии было под +30 градусов, - рассказывает Круминя. - (...) Живя у Балтийского моря, нужно учитывать, что погода из года в год может меняться".
Эта осень может быть немного теплее и суше, чем обычно
"В целом в этом году осенняя температура, вероятнее всего, будет около нормы или выше", - заключает Круминя на основании имеющейся на данный момент информации и отмечает, что вероятность ожидать нетипичной похолоданий - очень низка. Подобное может касаться и остальной Северной Европы.
"Были годы, когда метеорологическая осень наступала уже в конце августа", - говорит эксперт. Что касается осадков, то синоптик отмечает, что "их количество за эти три месяца могло быть ниже или около нормы". После дождливого лета маловероятно, что осень принесет с собой сильные дожди, особенно как те, что прошли в 2017 году.
"Сентябрь может оказаться самым засушливым месяцем с отклонением количества осадков ниже нормы. В октябре и ноябре могут выпасть осадки, близкие к этой норме. В ноябре их может быть даже больше", - рассуждает эксперт.
Между метеорологической осенью и бабьим летом
Начало сентября наверняка порадовало всех, кто еще не готов попрощаться с летом. "Данные показывают, что местами в Латвии скоро наступит метеорологическая осень, однако на следующей неделе в наш регион, похоже, снова хлынут более теплые воздушные массы", - говорит Круминя.
Новые рекорды тепла достигнуты не будут, но столбик термометра может подняться до +20 или даже +22 градусов. В октябре температура понизится, но временами солнце все равно сможет сделать день теплее.
Интенсивные природные стихии
Август этого года запомнится сильными ураганами, принесшими дождь, ветер и крупный град. Большой ущерб был нанесен в нескольких местах Латвии. Однако такие стихийные бедствия являются летними явлениями, которые приносят теплые воздушные массы.
Осенью в наш регион притекают более прохладные воздушные массы, приносящие с собой другие стихии. "Таких интенсивных погодных явлений, как в конце лета и в ночь на среду, этой осенью мы уже не дождемся.
Осенью и зимой характерны ураганы другого характера, которые приносят глубокие активные циклоны из Атлантического океана. Такие циклоны могут приносить сильные порывы ветра, на Лиепайской стороне даже фиксировали ветры со скоростью 48 м/с. Однако, в отличие от летних ураганов, новейшие технологии позволяют нам фиксировать осенние штормы с большей точностью и своевременностью", - говорит эксперт.
Долгосрочный прогноз погоды в Латвии определить сложно
Когда дело доходит до долгосрочных прогнозов погоды, синоптик хочет, чтобы люди помнили о важных факторах, которые мешают составить точный долгосрочный прогноз для нашего региона.
"Европа, особенно северная ее часть, является регионом, для которого прогнозы на сезон пока имеют относительно низкую обоснованность. В мире существуют регионы, традиционно тропические, ближе к экватору, где сезонные закономерности имеют куда большую определенность, поэтому качество прогнозов существенно выше.
В Европе основными факторами, определяющими погоду, являются взаимодействия циклонов и антициклонов. В какой момент активны циклоны? В какой момент усилится антициклоны? Насколько они устойчивы или непостоянны? Это основные факторы, прогнозировать которые на несколько месяцев вперед пока, к сожалению, сложно", - напоминает эксперт.
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