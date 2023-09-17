ФИБА с трудом выбрала лучшего латвийского баскетболиста Чемпионата мира

Сила сборной Латвии на этом турнире, как часто признавали сами баскетболисты, заключалась именно в игре команды, поэтому выделить одного игрока, с чем согласилась и сама ФИБА, оказалось сложно.

"Был ли это Давис Бертанс, который был лидером и набирал в среднем 12 очков? Роланс Шмитс или Андрей Гражулис, которые были двумя самыми стабильными игроками? Или Родион Куруц, который на турнире потрясающе играл в защите?"

ФИБА заявляет, что все вышеперечисленные игроки заслуживают признания, однако наибольшее внимание привлек Артур Жагарс, который побил рекорд чемпионата мира по результативным передачам в одном матче (17).

23-летний баскетболист в восьми играх набирал в среднем 12,4 очка и разыграл 7,4 результативных передачи. ФИБА подчеркивает тот факт, что Жагарс участвовал в турнире в качестве свободного агента - без клуба, за который он будет выступать в следующем сезоне. "Свободным агентом он долго не будет…"

Лучшим игроком сборной Литвы ФИБА назвала центрового Йонаса Валанчюнаса. В среднем он набирал 14,8 очка и 8,8 подбора за игру.