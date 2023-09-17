ФИБА с трудом выбрала лучшего латвийского баскетболиста на Чемпионате мира

Международная федерация баскетбола (ФИБА) выделила лучших баскетболистов от каждой команды прошедшего финального турнира чемпионата мира.
Сила сборной Латвии на этом турнире, как часто признавали сами баскетболисты, заключалась именно в игре команды, поэтому выделить одного игрока, с чем согласилась и сама ФИБА, оказалось сложно.
"Был ли это Давис Бертанс, который был лидером и набирал в среднем 12 очков? Роланс Шмитс или Андрей Гражулис, которые были двумя самыми стабильными игроками? Или Родион Куруц, который на турнире потрясающе играл в защите?"
ФИБА заявляет, что все вышеперечисленные игроки заслуживают признания, однако наибольшее внимание привлек Артур Жагарс, который побил рекорд чемпионата мира по результативным передачам в одном матче (17).
23-летний баскетболист в восьми играх набирал в среднем 12,4 очка и разыграл 7,4 результативных передачи. ФИБА подчеркивает тот факт, что Жагарс участвовал в турнире в качестве свободного агента - без клуба, за который он будет выступать в следующем сезоне. "Свободным агентом он долго не будет…"
Лучшим игроком сборной Литвы ФИБА назвала центрового Йонаса Валанчюнаса. В среднем он набирал 14,8 очка и 8,8 подбора за игру.
Как сообщалось, сборная Латвии в дебютном чемпионате мира заняла пятое место, а Литва после поражения в балтийском дерби - шестое. Германия впервые стала чемпионом, победив в финале Сербию, а Канада обыграла США в матче за бронзу.
Лучший игрок каждой команды в рейтинге ФИБА:
Иордания (Ронди Холлис-Джефферсон)
Иран (Хамед Хаддади)
Венесуэла (Нестор Кольменарес)
Китай (Кайл Андерсон)
Кабо-Верде (Валтер Тавариш)
Кот-д'Ивуар (Сулейман Диабате)
Ангола (Чайльд Дундао)
Мексика (Пако Круз)
Филиппины (Джордан Кларксон)
Ливан (Ваэль Аракджи)
Новая Зеландия (Ши Айлай)
Финляндия (Лаури Маркканен)
Египет (Эхаб Амин)
Япония (Юки Кавамура)
Франция (Руди Гобер)
Южный Судан (Карлик Джонс)
Грузия (Торнике Шенгелия)
Греция (Томас Уолкап)
Доминиканская Республика (Карл-Энтони Таунс)
Бразилия (Ягу Матеуш)
Пуэрто-Рико (Тремонт Уотерс)
Черногория (Никола Вучевич)
Австралия (Джош Гидди)
Испания (Гильермо Эрнангомес)
Италия (Симоне Фонтеккьо)
Словения (Лука Дончич)
Литва (Йонас Валанчюнас)
Латвия (Артур Жагарс)
США (Энтони Эдвардс)
Канада (Шей Гилджес-Александер)
Сербия (Богдан Богданович)
Германия (Деннис Шрёдер)
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