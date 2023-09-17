Передача: На следующей неделе 3600 граждан РФ получат письма о том, что им нужно покинуть Латвию

Начало сентября - таков был срок, до которого длительно проживающие в Латвии граждане России должны были доказать свое знание латышского языка. На этой неделе Сейм убедительным большинством голосов срок продлил и предусмотрел двухлетний переходный период. Это, впрочем, относится только к тем, кто хотя бы попытался сдать языковой экзамен. Уже на следующей неделе 3600 граждан России получат письма о том, что в течение трех месяцев они должны покинуть Латвию, сообщает передача Nekā personīga.
Часть мировой политики Кремля - давать гражданство всем, кто жил в границах СССР и чьи родители жили в России.
Периодически российские послы призывали неграждан Латвии брать российское гражданство. Особенно привлекательным для многих это казалось потому, что российскую пенсию женщины могли получать уже с 55 лет.
Когда был найден способ, как избежать двойных пенсий, о перешедших в российское гражданство уже не думали. В конце концов, их не надо было поддерживать из латвийского социального бюджета. Законом об иммиграции для людей, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, была предусмотрена возможность получить постоянный вид на жительство (ВНЖ), который необходимо было продлевать каждые пять лет.
Прошлым летом правительство решило, что в Закон об иммиграции нужно внести поправки. Предложение МВД было таким: когда проживающий в Латвии иностранец отправляется продлевать постоянный ВНЖ, ему нужно доказать знание государственного языка и наличие достаточных средств к существованию.
Таким образом, в течение пяти лет всем 25 тысячам гражданам России, проживающим в Латвии, нужно было сдать экзамен по латышскому.
Парламентская комиссия снизила этот срок с пяти лет до одного. Публичных дискуссий не было, единственные дебаты с трибуны Сейма были о поправках, относящихся к новым иммигрантам из России и Беларуси.
Весной этого года закон снова изменили. Те, кто провалил языковой экзамен, смогут сдать его повторно, а у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) для обработки всех заявлений будет год.
В документе на неполных пяти страницах говорится, что на тот момент заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС подали всего 46% тех, кого эти поправки касаются. По прогнозам МВД, примерно у 10 тысяч человек ВНЖ 2 сентября стал негодным.
Поскольку условия получения временного вида на жительство теперь гораздо жестче, в министерстве предположили, что некоторые из 10 000 человек не смогут получить и его. Решение - упростить получение такого краткосрочного разрешения на два года, что позволяет пересдать экзамен, причем PMLP будет рассматривать каждый случай индивидуально.
В противном случае это было бы коллективным выдворением, что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
Согласно предлагаемому решению, разрешение на временное проживание сроком на два года получат те, кто хотя бы попытался сдать языковой экзамен. У них есть время до конца этого года, чтобы подать заявление на получение нового статуса. У остальных такой возможности не будет.
Управление по делам гражданства и миграции в своей работе видит, что некоторые из тех российских граждан, которые вовремя не приняли меры, поверили популистским обещаниям, что Конституционный суд отменит поправки.
В суд поступили заявления от нескольких сотен человек, но в большинстве случаев в возбуждении дела было отказано. Четыре дела были объединены в одно, решение по которому ожидается в следующем году.
Глава PMLP Майра Розе комментирует: "Те, кто не сдал экзамен и не подал на него заявку - а таких примерно 3600 человек - им на следующей неделе будут высланы письма о том, что они должны покинуть Латвию.
В этих письмах, не оценивая людей, будет сказано, что они должны выехать в течение 90 дней. Тогда за эти 90 дней многие начнут что-то делать, потому что мы уже получаем множество звонков о том, что "да, мама сказала, что она все делает, а оказалось, что она ничего не сделала", а человеку даже не нужно было сдавать языковой экзамен.
Есть одна категория, которая считала, что сейчас будет Конституционный суд, им говорили: не делайте ничего, все у вас будет. Они проигравшие, конечно, у них этот вид на жительствао пропал".
Эти люди могут попытаться получить ВНЖ без послаблений - как любой другой гражданин России, а не многолетний житель Латвии.
На сегодняшний день из 25 000 российских граждан, на которых распространяется новый порядок, 14 000 обратились за получением статуса постоянного жителя. Еще тысяча обратились за получением разрешения на временное проживание, поскольку не знали, что парламент продлит возможность получить статус. 6700 записались на повторный экзамен.
На сегодняшний день 112 человек, которых коснулись поправки к Закону об иммиграции, получили отказ в предоставлении статуса постоянного жителя. До сих пор не было ни одного отказа из соображений безопасности.
Глава PMLP комментирует: "Россия входит в список стран, где требуется дополнительная проверка, и коллеги также разработали дополнительную анкету, которую необходимо заполнить, чтобы получить первое впечатление и представление о человеке.
Иногда требуется дополнительная информация, иногда - дополнительные переговоры с коллегами. Это сотрудничество осуществляется с момента получения документов, мы сразу же действуем совместно со Службой государственной безопасности, чтобы они могли начать свое расследование".
Министерство внутренних дел подчеркивает, что из страны выдворяется около 100 человек в год, и пока ни одна международная организация не возражала против этого.
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