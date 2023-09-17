Вооруженные силы Украины сообщили об освобождении Клещеевки

"Клещеевка освобождена от россиян", - сообщил Сирский в соцсетях.

Потери российских войск на Украине к утру воскресенья достигли 272 320 человек, сообщает Генеральный штаб украинской армии.

По данным Генштаба, за ночь было уничтожено 530 захватчиков.

С начала вторжения 24 февраля прошлого года Россия потеряла 4 620 танков, 8 828 БТР, 6 003 орудия, 776 реактивных систем залпового огня, 523 ЗРК, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 742 БПЛА, 1 455 крылатых ракет, 20 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 8 537 автомобилей и автоцистерн, 896 единиц специализированной техники.

Масштабы российских потерь уточняются, поскольку информация затруднена боевыми действиями.