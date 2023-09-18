"Клещеевка освобождена, она украинская". Как Украина получила "ключи от Бахмута"

Но произошло обратное. С начала мая украинские военные начали контратаки на флангах Бахмута и прежде всего — в направлении Клещеевки. На тот момент село превратилось в мощный укрепрайон РФ.

Но в случае успеха ВСУ российский гарнизон в оккупированном Бахмуте рисковал оказаться в «мышеловке». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда обвинял регулярные российские войска в том, что они без боя сдают позиции, которые наемники захватили за полгода до этого.

Российские силы держались за Клещеевку почти четыре месяца. Украинские военные, в первую очередь бойцы 3-й штурмовой бригады, постепенно приближались к селу с юга и севера, вытесняя противника все дальше на восток.

В середине сентября Клещеевка пала: войска РФ отступили.

Чем же так важно это село? Непосредственно на окраинах Клещеевки есть высокие холмы, которые позволяют фактически контролировать не только сам Бахмут, который находится в низине, но и автодорогу на Горловку, которая проходит в четырех километрах на восток. Это важный путь снабжения российского гарнизона.

Если его перерезать, остается только дорога из Бахмута в Попасную, а также путь в Лисичанск, который, правда, стал опасным, поскольку ВСУ вплотную приблизились и к этой трассе с севера.

Кроме того, около Клещеевки проходит железнодорожная ветка к Горловке и дальше — к Донецку. Именно за эту железнодорожную насыпь сейчас отошли россияне после потери своих позиций.

Смогут ли они удержать этот рубеж? На этот счет есть большие сомнения.

Российские военкоры и провоенные телеграм-каналы признают, что Клещеевка, за которую так долго держалась армия РФ, потеряна. Но они выражают надежду, что украинским военным не хватит сил, чтобы двигаться дальше.