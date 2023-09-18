Считалось, что человек погиб. Верховный суд возобновил два уголовных дела

Этот человек был арестован в рамках другого уголовного дела, и в ходе расследования выяснилось, что его отпечатки пальцев и ладоней совпадают с данными архивов системы обработки биометрических данных по двум уголовным делам, которые были прекращены в связи с его предполагаемой смертью.

По одному из уголовных дел лицо обвинялось в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта группой лиц. По другому уголовному делу лицо обвинялось в хранении наркотических средств и психотропных веществ.

Верховный суд отменил вступившие в силу приговоры судов первой инстанции, восстановил производство по уголовным делам и направил дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный суд не стал избирать меру пресечения лицу, в отношении которого было прекращено уголовное преследование, поскольку оно было заключено под стражу в рамках другого уголовного производства.