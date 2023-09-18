Пн, 18.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Считалось, что человек погиб. Верховный суд возобновил два уголовных дела

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Верховный суд
Верховный суд Фото: Ieva Čīka/LETA

В четверг, 14 сентября, Верховный суд по ходатайству прокурора возобновил два уголовных производства, которые были прекращены в связи с тем, что человек умер, но это оказалось не так.

Этот человек был арестован в рамках другого уголовного дела, и в ходе расследования выяснилось, что его отпечатки пальцев и ладоней совпадают с данными архивов системы обработки биометрических данных по двум уголовным делам, которые были прекращены в связи с его предполагаемой смертью.

По одному из уголовных дел лицо обвинялось в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта группой лиц. По другому уголовному делу лицо обвинялось в хранении наркотических средств и психотропных веществ.

Верховный суд отменил вступившие в силу приговоры судов первой инстанции, восстановил производство по уголовным делам и направил дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный суд не стал избирать меру пресечения лицу, в отношении которого было прекращено уголовное преследование, поскольку оно было заключено под стражу в рамках другого уголовного производства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх