"Не давать покоя Путину": Зеленский о наступлении ВСУ

Зеленский признал, что наступление продвигается медленно, но, по его словам, войска продолжают двигаться вперед.

"[Нужно] сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед. Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров - нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу", - сказал Зеленский.

Линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль: российские и украинские войска делают по 40 000 выстрелов в день.

"Трудная ситуация - буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас - это плюс. Это очень важно. Мы остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед", - отметил президент Украины.

Журналисты спросили Зеленского, наносятся ли по его приказу удары дронами по территории России, на что он ответил: "Вы же знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации".

Вместе с тем Зеленский заявил, что Украина имеет право отвечать зеркально в случае, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.