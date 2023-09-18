"Не давать покоя Путину": Зеленский о наступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку в США, где он собирается провести переговоры с американским руководством и выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед поездкой он дал интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS, сообщает Русская служба BBC.
Зеленский признал, что наступление продвигается медленно, но, по его словам, войска продолжают двигаться вперед.
"[Нужно] сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед. Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров - нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу", - сказал Зеленский.
Линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль: российские и украинские войска делают по 40 000 выстрелов в день.
"Трудная ситуация - буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас - это плюс. Это очень важно. Мы остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед", - отметил президент Украины.
Журналисты спросили Зеленского, наносятся ли по его приказу удары дронами по территории России, на что он ответил: "Вы же знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации".
Вместе с тем Зеленский заявил, что Украина имеет право отвечать зеркально в случае, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.
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