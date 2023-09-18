Общие налоговые долги в Латвии составили 851,8 млн евро

Долг основному государственному бюджету составлял 394,398 млн евро, что на 3,1% меньше, чем в начале августа, долг бюджетам самоуправлений - 293,769 млн евро, что на 2,2% больше, долг социальному бюджету - 163,643 млн евро, что на 1,6% меньше.

Актуальные долги, на которые начисляется пеня, на 1 сентября составляли 61,7% от общей суммы долгов, то есть 525,599 млн евро.

Не подлежащими взысканию на 1 сентября были признаны долги в размере 2,446 млн евро, возникшие у ликвидируемых предприятий.

Подлежащими взысканию в начале сентября были признаны долги в размере 523,154 млн евро, в том числе реально подлежащими взысканию - долги в размере 238,811 млн евро, реально не подлежащими взысканию - 284,343 млн евро.

На 284,327 млн евро у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы направить взыскание, а срок давности взыскания наступил на долги в размере 15 500 евро.

Продление сроков выплаты на 1 сентября было предоставлено на долги в размере 92,136 млн евро. Сумма приостановленных долгов, на которые прекращено начисление пени, в начале сентября составила 234,074 млн евро, и это долги неплатежеспособных предприятий.