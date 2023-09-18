Участвуй в конкурсе RUS TVNET и выиграй два билета на стендап!

Чтобы участвовать в конкурсе, надо выполнить простые условия:

Быть подписанным на Telegram-канал RUS TVNET; Отметить в комментариях друга, с которым вы бы пошли на концерт (друг тоже должен быть подписчиком Telegram-канала RUS TVNET); Будем рады видеть реакции под нашими постами.

Результаты будут объявлены 25 сентября, а билеты мы вышлем электронно. Удачи!

О мероприятии

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого выгнали из страны за шутку, даст концерт в Риге, где выступит со своей доработанной Stand Up программой.

Идрак - резидент Stand Up Club #1, автор и участник проектов "Порараз Бирацца", "Не все так однозначно", "ВечерВечер", "Разгоны", участник шоу "Открытый микрофон", "Stand Up на ТНТ" и др.

Когда? 2 октября в 19:00 (вход с 18:15);

2 октября в 19:00 (вход с 18:15); Где? Рига, Kinogalereja Ksuns, ул. Элизабетес, 83/85.

"Кто был на концерте Идрака в 2022 году, существенная часть материала будет повторяться!" - сообщают организаторы мероприятия.

Подробнее о мероприятии - тут и тут.