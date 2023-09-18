В Украине уволили всех замминистров обороны

Кабинет министров Украины освободил от должности всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря Министерство обороны, сообщает "Униан" со ссылкой на представителя Кабинета министров Тараса Мельничука.
Так, от должностей заместителя министра обороны освобождены Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр и Денис Шарапов.
Должность потерял и заместитель министра по вопросам евроинтеграции Андрей Шевченко и заместитель по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.
В свою очередь должность госсекретаря Минобороны покинул Константин Ващенко.
Напомним, в начале сентября должность потерял министр обороны Украины Алексей Резников. Вместо него должность занял Рустер Умеров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!