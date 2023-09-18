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В Украине уволили всех замминистров обороны

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Рустем Умеров
Рустем Умеров Фото: Reuters/ScanPix

Кабинет министров Украины освободил от должности всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря Министерство обороны, сообщает "Униан" со ссылкой на представителя Кабинета министров Тараса Мельничука.

Так, от должностей заместителя министра обороны освобождены Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр и Денис Шарапов.

Должность потерял и заместитель министра по вопросам евроинтеграции Андрей Шевченко и заместитель по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.

В свою очередь должность госсекретаря Минобороны покинул Константин Ващенко.

Напомним, в начале сентября должность потерял министр обороны Украины Алексей Резников. Вместо него должность занял Рустер Умеров.

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