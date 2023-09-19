Видео ⟩ Лизе и Гарри - 10 лет! Как Пугачева и Галкин поздравили детей

В сторис Максим выложил видео, на котором Гарри разжигает мангал. "То-то ты весь в саже", - говорит мальчику отец, показывая, что он испачкал лицо.

"Мы будем готовить шашлыки, рыбу и еще что-то. Не знаю что... Сардельки, сосиски", - рассказывает Гарри Галкин.

Конечно, не обошлось торжество без праздничного торта!

Ранее в интервью Ирине Шихман Максим рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.