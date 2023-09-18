Лицо обвиняется в нарушении установленных Евросоюзом санкций.

VDD начала уголовный процесс 6 апреля этого года. В ходе расследования была получена информация о том, что этот человек передал другому в России автомобиль класса люкс и таким образом нарушил регулу Совета ЕС, которая запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары класса люкс любому физическому или юридическому лицу, подразделению или структуре в России или для использования в России.

Наряду с возбуждением уголовного дела в отношении данного лица, VDD также начала процесс по применению мер принудительного влияния к компании, которую представлял данный человек.

Направляя материалы уголовного дела в отношении данного лица в прокуратуру и призывая ее возбудить уголовное преследование в отношении данного лица, VDD также призвала прокуратуру продолжить процесс применения мер принудительного влияния в отношении компании, которую представляло данное лицо.

В свою очередь по другому делу VDD проcbn обвинить человека в нарушении установленных Евросоюзом санкций.

Уголовный процесс против этого лица был начат 28 сентября 2022 года, в ходе расследования была получена информация о том, что лицо нарушает установленные ЕС санкции по отношению к импорту железа и стали в ЕС. В частности, лицо нарушило запрет на импорт в ЕС изделий из железа и стали, если страна их происхождения - Беларусь, или же они были экспортированы их Беларуси.

Наряду с возбуждением уголовного дела в отношении данного лица, VDD также начала процесс по применению мер принудительного влияния к компании, которую представлял данный человек.