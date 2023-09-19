У пробывшего 19 дней в коме футболиста после того, как он пришел в себя, был только один вопрос

После происшествия Рико немедленно был доставлен в больницу. Его состояние было настолько тяжелым, что медики погрузили мужчину в искусственную кому. В июле стало понятно, что жизни спортсмена ничто больше не угрожает. Но за все это время Рико потерял около 20 кг веса и 30% мышечной массы.

Врачи сообщили, что футболисту очень повезло - удар пришелся в область шеи и головы, позвоночник не пострадал. Также медики отметили, что если бы удар копытом был смещен на несколько сантиметров, смерть наступила бы мгновенно.

После 82 дней, проведенных в больнице, Рико вернулся в августе домой. Сейчас он дал интервью на Yotube-канале своего клуба. При этом о происшествии Рико ничего не помнит.

"Я очнулся в больничной палате посреди экранов и других гаджетов, с датчиком на руке. Первое, о чем я подумал, - смогу ли снова играть в футбол. Это было первое, о чем я спросил врача, - вспоминает Рико. - Я посвятил всю свою жизнь футболу. Я никогда не делал ничего другого".

Сейчас он быстро идет на поправку. За состоянием футболиста постоянно наблюдают, но он может двигаться. Следующий визит к врачу назначен на 22 сентября.

"Надеюсь услышать хорошие новости, и врач разрешит больше заниматься спортом. Моя цель - попасть в этом году в Париж и уже в конце сезона выступать в матчах в составе своей команды", - добавил Рико.